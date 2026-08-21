Război în Ucraina, ziua 1.639. Lituania ridică o nouă bază militară NATO. Peste 1000 de soldați germani vor staționa la Rudninkai

Războiul din Ucraina a intrat vineri, 21 august 2026, în a 1639-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

În contextul intensificării războiului ruso-ucrainean, Lituania construiește o nouă tabără militară la baza de pregătire Rudninkai, aflată în apropiere de frontiera cu Belarus. Aici vor fi găzduiți soldați germani și alte trupe NATO, a anunțat Ministerul Apărării lituanian.

7 hectare de teren pentru baza NATO

Noua tabără va putea primi peste 1.000 de soldați, care vor participa la exerciții militare în țara baltică.

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Pe o suprafață de șapte hectare vor fi construite clădiri rezidențiale și de sprijin, împreună cu infrastructura tehnică și legăturile de transport. Valoarea costurilor este estimată la 40 de milioane de euro. Lucrările de construcție urmează să se încheie în prima jumătate a anului 2028.

Cazarmele vor fi construite într-o zonă împădurită ce a fost desemnată drept teren de antrenament militar lituanian conform unei legi speciale în mai 2022.

Forțele armate germane creează în prezent Brigada 45 blindate în Lituania. Aceasta este prima desfășurare militară externă permanentă a Germaniei după Al Doilea Război Mondial. Desfășurare de trupe a fost propusă de autoritățile de la Berlin ca răspuns la amenințarea în creștere din partea Rusiei, iar brigada a fost activată în mod oficial în aprilie 2025.

Este de așteptat ca anul viitor brigada să fie deplin operațională ca unitate de luptă, cu un efectiv total de 4.800 de soldați și 200 de angajați civili. Aproximativ 2.000 de membri ai brigăzii sunt în prezent staționați în Lituania.

Letonia: drona doborâtă pe 14 august era ucraineană

Drona doborâtă de avioane NATO săptămâna trecută după ce intrase în spațiul aerian al Letoniei era un model ucrainean, a anunțat armata letonă într-un comunicat. Drona a fost deviată în spațiul aerian leton venind dinspre Belarus, cel mai probabil ca rezultat al războiului electronic dus de Rusia, susțin autoritățile.

Comunicatul nu include alte detalii referitoare la tipul sau modelul dronei, dar menționează luarea în considerare a unor „activități defensive planificate și capabilități ale forțelor armate ucrainene”.

Avioane Eurofighter ale forțelor aeriene italiene au doborât drona pe 14 august în regiunea Balvi, din nord-estul Letoniei.

Letonia are frontieră cu Rusia, iar de la începutul războiului mai multe drone ucrainene au fost direcționate greșit în spațiul aerian leton.