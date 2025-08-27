Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1281. Witkoff se întâlnește la New York cu o delegație de la Kiev pentru a pregăti negocierile de pace

27 aug. 2025, 08:57, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 27 august 2025, în a 1.281-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că se va întâlni cu reprezentanți ai Ucrainei la New York, menționând totodată că Washingtonul continuă discuțiile cu Rusia, scrie Reuters.

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta”

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta. Deci, voi avea o întâlnire cu ei la New York, și acesta este un semnal important. Vorbim cu rușii în fiecare zi”, a spus Witkoff în cadrul emisiunii „Special Report with Bret Baier”, difuzată de Fox News.

Witkoff a adăugat că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin dorește să pună capăt conflictului – „Cred că el (n.r. – Vladimir Putin) a făcut un efort de bună-credință pentru a se implica. Cu siguranță a făcut-o la summitul din Alaska. Dar, este un conflict foarte complicat”.

Președintele Donald Trump a avut un summit cu Putin în Alaska pe 15 august și o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și cu lideri NATO și europeni, la Casa Albă, pe 18 august.

În urma acestor întâlniri, Trump a declarat că Zelenski și Putin vor avea o reuniune bilaterală înainte de o întâlnire trilaterală la care ar urma să participe și el. Zelenski a afirmat că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica o întâlnire între el și Putin, în timp ce Moscova susține că Ucraina nu acceptă condițiile puse pentru a începe dialogul.

„Cred că s-ar putea să asistăm, totuși, la o întâlnire bilaterală. Părerea mea este că președintele Trump va fi necesar la masa negocierilor pentru a încheia un acord”, a spus Witkoff.

Trump a promis o încheiere rapidă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, început în 2022, odată cu preluarea mandatului. Liderul american i-a transmis lui Zelenski că Washingtonul va contribui la garantarea securității Ucrainei, dar nu va trimite trupe la sol.

