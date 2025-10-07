Prima pagină » Actualitate » Recomandări pentru ȘOFERI, în timpul ploilor torențiale. Sfaturile Brigăzii Rutiere pot salva vieți

Ruxandra Radulescu
07 oct. 2025, 20:46, Actualitate
Experții ANM au emis  avertizări de cod roșu, de ploi torențiale, valabile de marți, ora 21.00, până joi, ora 15.00. în contextul ciclonului Barbara care traversează România. Brigada Rutieră atrage atenția șoferilor să țină cont de o serie de recomandări, pentru a evitat accidentele. 

Autoritățile recomandă ca pe durata codului roșu de ploi torențiale să țină cont de anumite aspecte importante:

  • să manifeste prudență, să sporească atenția și concentrarea la volan;
  • să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere, să nu bruscheze comenzile volanului și să folosească frâna de motor pentru a încetini;
  • să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul care îi precedă pentru a putea frâna în condiții de siguranță;⁠
  • să nu oprească sau să staționeze în locurile în care pot împiedica desfășurarea normală a traficului;
  • ⁠să evite pe cât posibil efectuarea depășirilor, riscul de acvaplanare în condițiile unui carosabil umed crește;
  • să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, oglinzilor, a geamurilor laterale și a lunetei;
  • să verifice dacă funcționează în parametrii optimi sistemul de iluminare și semnalizare, instalația de climatizare și ștergătoarele;
  • să respecte semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri aflați în trafic pentru siguranța circulației rutiere; ⁠
  • pentru siguranța lor și a pasagerilor pe care-i transportă, purtarea centurilor de siguranță este obligatorie.

Ciclonul Barbara lovește România

Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu de ploi și inundații pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă pot ajunge la 120 l/mp, iar în București și Ilfov este în vigoare un Cod Portocaliu de furtuni. Hidrologii avertizează asupra riscului ridicat de inundații pe râurile din sudul și estul țării.

România traversează un episod meteo extrem, provocat de ciclonul mediteranean Barbara, care aduce ploi torențiale, vijelii și inundații. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de Cod Roșu, Portocaliu și Galben, care acoperă aproape toată țara.

Capitala și județul Ilfov se află sub Cod roșu de ploi și furtuni puternice, valabil de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 23:00. Se vor acumula între 60 și 90 l/mp de apă, iar izolat pot fi depășite 100 l/mp.

Foto: Envato

