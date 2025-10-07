Recomandări pentru ȘOFERI, în timpul ploilor torențiale. Sfaturile Brigăzii Rutiere pot salva vieți

Experții ANM au emis avertizări de cod roșu, de ploi torențiale, valabile de marți, ora 21.00, până joi, ora 15.00. în contextul ciclonului Barbara care traversează România. Brigada Rutieră atrage atenția șoferilor să țină cont de o serie de recomandări, pentru a evitat accidentele.
Autoritățile recomandă ca pe durata codului roșu de ploi torențiale să țină cont de anumite aspecte importante:
Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Roșu de ploi și inundații pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde cantitățile de apă pot ajunge la 120 l/mp, iar în București și Ilfov este în vigoare un Cod Portocaliu de furtuni. Hidrologii avertizează asupra riscului ridicat de inundații pe râurile din sudul și estul țării.
România traversează un episod meteo extrem, provocat de ciclonul mediteranean Barbara, care aduce ploi torențiale, vijelii și inundații. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de Cod Roșu, Portocaliu și Galben, care acoperă aproape toată țara.
Capitala și județul Ilfov se află sub Cod roșu de ploi și furtuni puternice, valabil de marți, ora 21:00, până miercuri, ora 23:00. Se vor acumula între 60 și 90 l/mp de apă, iar izolat pot fi depășite 100 l/mp.
Foto: Envato