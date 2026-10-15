Prima pagină » Actualitate » Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Finanțelor a anunțat că se prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026. Inițial, acciza la motorina standard fusese redusă cu 20%, până la finalul august 2026. Apoi, s-a decis ca reducerea temporară să fie majorată la 25%. Acum, ministerul anunță prelungirea accizei până pe 31 octombrie.

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea cu 25% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 octombrie 2026. Măsura urmărește să limiteze impactul scumpirilor carburanților asupra populației și economiei.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină. Va fi valabilă până la finalul lunii octombrie 2026. Foto: Envato.

Reducerea de 25% a accizei la motorină scade taxa cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, până la 2.103,22 lei. Ministerul Finanțelor menține măsura între 16 și 31 octombrie, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Comunicatul Ministerului Finanțelor

„Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16–31 octombrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026.

Această măsură continuă intervenția aplicată în perioada anterioară, într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei.

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 16–31 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Analiza aferentă segmentului bilunar 16-31 octombrie 2026 indică o variație procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +47,78%, în timp ce variația procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +35,60%.

În baza acestor indicatori și a mecanismului prevăzut de lege, reducerea accizei se menține la nivelul de 25% pentru perioada 16-31octombrie 2026.

Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni.

Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
19:45
Programul de guvernare a fost depus oficial la Parlament împreună cu lista de miniștri ai Guvernului Niculescu. Gândul publică documentele
FLASH NEWS Aeroportul Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în noiembrie. Care sunt excepțiile și ce trebuie să verifice pasagerii
19:16
Aeroportul Timișoara își mută temporar zborurile la Arad, în noiembrie. Care sunt excepțiile și ce trebuie să verifice pasagerii
AVERTISMENT Cum au murit 2.900 de români în doar patru luni din 2025. Numărul este de două ori mai mare decât cel al persoanelor care au pierit pe șosele
18:41
Cum au murit 2.900 de români în doar patru luni din 2025. Numărul este de două ori mai mare decât cel al persoanelor care au pierit pe șosele
ACCIDENT Un șofer român a ratat ieșirea de pe o autostradă în Slovenia și a dat cu spatele. Doi pasageri au murit
18:29
Un șofer român a ratat ieșirea de pe o autostradă în Slovenia și a dat cu spatele. Doi pasageri au murit
JUSTIȚIE Trei minori, în vizorul anchetatorilor pentru propagandă teroristă. Unul dintre ei ar fi elaborat ghiduri speciale pentru a păcăli serviciile secrete
18:25
Trei minori, în vizorul anchetatorilor pentru propagandă teroristă. Unul dintre ei ar fi elaborat ghiduri speciale pentru a păcăli serviciile secrete
ECONOMIE Nazare anunță că scad costurile de finanțare pentru România: „Una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni”
17:38
Nazare anunță că scad costurile de finanțare pentru România: „Una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni”
Mediafax
Guvernul Niculescu, cu lista pe masa Parlamentului. Cine sunt cei 19 membri propuși pentru noul Cabinet
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Orașul din România unde lucrau peste 19.000 de oameni. Din marile uzine au mai rămas ruine și un turn uriaș
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Madonna i-a spus abia acum adevărul fiicei sale, după 30 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, când a născut-o. „A fost singura opțiune”
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Studiu: Femeile resimt mai multă durere decât bărbații
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
FLASH NEWS Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, atacatorul de la Fort Hood. Ce motiv a invocat președintele SUA
19:49
Trump renunță la transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan, atacatorul de la Fort Hood. Ce motiv a invocat președintele SUA
CONTROVERSĂ Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina
19:14
Liderii UE vor să-i ceară lui Zelenski să-și tempereze criticile la adresa lui Donald Trump. Remarcile tăioase riscă să agraveze relațiile dintre SUA și Ucraina
ULTIMA ORĂ La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie
19:10
La ora 19:00, Luca Niculescu anunță, în direct la Observator, că este „în proces de depunere” a programului de guvernare. De ce întârzie
SPORT Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
19:06
Nadia Comăneci va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti. Când se va desfășura ceremonia
FLASH NEWS Avertismentul fermierilor: România ar putea pierde până la 6,5 miliarde de euro din fondurile pentru agricultură în bugetul UE 2028–2034. Ce propune Comisia Europeană
19:02
Avertismentul fermierilor: România ar putea pierde până la 6,5 miliarde de euro din fondurile pentru agricultură în bugetul UE 2028–2034. Ce propune Comisia Europeană
VIDEO Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei
18:47
Rusia a atacat un magazin din regiunea Odesa. Zelenski acuză SUA că transmit semnale periculoase Moscovei

Cele mai noi

Trimite acest link pe