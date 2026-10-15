Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026

Ministerul Finanțelor a anunțat că se prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei la motorină până la finalul lunii octombrie 2026. Inițial, acciza la motorina standard fusese redusă cu 20%, până la finalul august 2026. Apoi, s-a decis ca reducerea temporară să fie majorată la 25%. Acum, ministerul anunță prelungirea accizei până pe 31 octombrie.

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea cu 25% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 octombrie 2026. Măsura urmărește să limiteze impactul scumpirilor carburanților asupra populației și economiei.

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Reducerea de 25% a accizei la motorină scade taxa cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, până la 2.103,22 lei. Ministerul Finanțelor menține măsura între 16 și 31 octombrie, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Comunicatul Ministerului Finanțelor

„Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 16–31 octombrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026.

Această măsură continuă intervenția aplicată în perioada anterioară, într-un context marcat de presiuni pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei.

Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 16–31 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Analiza aferentă segmentului bilunar 16-31 octombrie 2026 indică o variație procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +47,78%, în timp ce variația procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +35,60%.

În baza acestor indicatori și a mecanismului prevăzut de lege, reducerea accizei se menține la nivelul de 25% pentru perioada 16-31octombrie 2026.

Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni.

Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ