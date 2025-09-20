Rețeta de dulceață de ardei iute a Gabrielei Cristea. Preparatul este perfect pentru grătare

Gabriela Cristea (50 de ani) a dezvăluit, pe internet, rețeta de dulceață de ardei iute pe care o pregătește des, acasă. Vedeta a mărturisit că o asemenea dulceață se consumă, de obicei, alături de carne.

Soția lui Tavi Clonda a adus în atenție rețeta de dulceață de ardei iute pe care o prepară des. Recent, pe pagina sa de Instagram, Gabriela Cristea a notat ingredientele necesare, dar și modul de preparare. Postarea a fost acompaniată și de câteva fotografii în care prezentatoarea TV relevă etapele preparării – de la tocarea ardeilor, până la turnarea compoziției în borcane.

„Ieri am reușit să fac și câteva borcane de dulceață de ardei iuți. La noi se mănâncă mult această dulceață, pentru ca merge bine lângă carne. Și cum la noi se fac multe grătare.😂😂 Dacă vă încumetați să faceți dulceață de ardei iuți, vă las rețeta mea mai jos pentru inspirație”, a precizat Gabriela Cristea pe Instagram.

Dulceață de ardei iute: lista cu ingredientele și modul de preparare

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

1 kilogram de ardei iuți roșii (700 grame pulpă de ardei iute, curățată de cotoare, nervuri și semințe);

500 de grame de ardei kapia (curățați);

500 de grame de pulpă de măr rasă,

500 de mililitri de oțet din vin alb de 9 grade;

500 de grame de zahăr;

20 de grame de sare.

Apoi, Gabriela Cristea a explicat cum se prepară această dulceață. De altfel, a spus și un truc pentru ca dulceața să nu se lipească de oală. Tot ceea ce trebuie să faci este să amesteci tot timpul în dulceață, chiar și atunci când compoziția este la foc mic. Altfel, recomandă să se poarte 2 rânduri de mănuși din latex, atunci când ardeii se vor curăța.

„Ardeii se curată de semințe și nervuri și se dau prin mașina de tocat. Oțetul, zahărul și sarea se pun pe foc și se face siropul care trebuie să se lipească între degete (ca la dulceață), acum se adăuga ardeii iuți și kapia tocați, precum și răzătura de măr. Se lasă la fiert până se leagă, timp în care se spumează de câte ori este nevoie. Când este gata, se toarnă fierbinte în borcane și se sterilizează. Trucuri: e obligatoriu să porți 2 rânduri de mănuși din latex când cureți ardeii, dacă nu vrei să te usture mâinile o săptămână și trebuie să amestecați tot timpul în dulceață cât este pe foc (indiferent cât de mic e focul), altfel se lipește pe fund”, a precizat Gabriela Cristea.

Sursă foto: colaj Envato / Instagram Gabriela Cristea