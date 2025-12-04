Rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă de plăcintă cu mere de post. Cum se prepară rapid un desert extrem de gustos

Plăcinta cu mere este cel mai apreciat desert în post. Această rețetă simplă și delicioasă a fost publicată de maica Siluanba, de la Mănăstirea Mihai Vodă.

Ai nevoie doar de câteva ingrediente pentru a prepara rapid o plăcintă cu mere de post extrem de gustoasă.

Ingrediente pentru o plăcintă cu mere de post

Tot ce trebuie să faci este să urmezi cu atenție pașii și să respecți întocmai indicațiile maicii Siluana.

Călugărițele de la Mănăstirea Mihai Vodă, din Turda, au împărtășit pe social media rețeta lor de plăcintă de mere de post, care este cât se poate de simplă și ușor de făcut. Aceste ingrediente sunt la îndemâna oricui, așa că de ce să nu încerci și tu plăcinta de mere?

Trebuie doar să combini un aluat fraged cu o umplutură de mere rase, pe care înainte doar le călești ușor în puțin zahăr și praf de scorțișoară.

Ingrediente

2 kg mere călite cu puțin zahăr și un praf de scorțișoară

1 cană ulei

1 cană suc sau apă minerală

1 cană zahăr

Un vârf de cuțit sare

Un praf de copt

Făină cât cuprinde

Mod de preparare

Într-un bol, se amestecă uleiul, sucul sau apa minerală, esența de lămâie, zahărul, sarea și praful de copt. Se adaugă treptat făina, până se obține un aluat moale, nelipicios și ușor de modelat.

Se întinde aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se presară puțin griș. Se adaugă umplutura de mere, apoi se acoperă cu un strat subțire de aluat.

Plăcinta se coace în cuptorul preîncălzit până devine aurie și fragedă.

Rezultatul este o plăcintă cu mere cu gust dulce, aromată și cu textură fragedă, perfectă pentru orice ocazie sau pentru o după-amiază alături de familie.

