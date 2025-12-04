Prima pagină » Actualitate » Rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă de plăcintă cu mere de post. Cum se prepară rapid un desert extrem de gustos

Rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă de plăcintă cu mere de post. Cum se prepară rapid un desert extrem de gustos

04 dec. 2025, 13:28, Actualitate
Rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă de plăcintă cu mere de post. Cum se prepară rapid un desert extrem de gustos
Rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă de plăcintă cu mere de post / fotografie cu caracter ilustrativ

Plăcinta cu mere este cel mai apreciat desert în post. Această rețetă simplă și delicioasă a fost publicată de maica Siluanba, de la Mănăstirea Mihai Vodă.

Ai nevoie doar de câteva ingrediente pentru a prepara rapid o plăcintă cu mere de post extrem de gustoasă.

Ingrediente pentru o plăcintă cu mere de post

Tot ce trebuie să faci este să urmezi cu atenție pașii și să respecți întocmai indicațiile maicii Siluana.

Călugărițele de la Mănăstirea Mihai Vodă, din Turda, au împărtășit pe social media rețeta lor de plăcintă de mere de post, care este cât se poate de simplă și ușor de făcut. Aceste ingrediente sunt la îndemâna oricui, așa că de ce să nu încerci și tu plăcinta de mere?

Trebuie doar să combini un aluat fraged cu o umplutură de mere rase, pe care înainte doar le călești ușor în puțin zahăr și praf de scorțișoară.

Ingrediente

  • 2 kg mere călite cu puțin zahăr și un praf de scorțișoară
  • 1 cană ulei
  • 1 cană suc sau apă minerală
  • 1 cană zahăr
  • Un vârf de cuțit sare
  • Un praf de copt
  • Făină cât cuprinde

Mod de preparare

Într-un bol, se amestecă uleiul, sucul sau apa minerală, esența de lămâie, zahărul, sarea și praful de copt. Se adaugă treptat făina, până se obține un aluat moale, nelipicios și ușor de modelat.

Se întinde aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se presară puțin griș. Se adaugă umplutura de mere, apoi se acoperă cu un strat subțire de aluat.

Plăcinta se coace în cuptorul preîncălzit până devine aurie și fragedă.

Rezultatul este o plăcintă cu mere cu gust dulce, aromată și cu textură fragedă, perfectă pentru orice ocazie sau pentru o după-amiază alături de familie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum să pregătești vinete la grătar cu aromă afumată. Rețetă pentru un preparat gustos cu textură catifelată

„Pumpkin Spice Latte”, băutura care a devenit un fenomen global, dar care ascunde o istorie sumbră. Ce conține, de fapt

Cât costă trei mici cu o porție de cartofi la Târgul de Crăciun din Craiova. Prețuri pentru sarmale, ciolan și papanași

Recomandarea video

Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #87 by ProMotor: samsari auto, mașini cu probleme și concluziile lui Dan Babu după sute de verificări
ANALIZĂ Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
14:07
Schița acordului de pace în Ucraina, o capcană strategică? Momentul acțiunii Rusiei este calculat, reputația lui Zelenski e pătată, Ucraina se confruntă simultan cu două crize: un scandal major de corupție și o urgență energetică
EXTERNE Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
13:49
Benjamin Netanyahu își pune omul de încredere la conducerea Mosad. Cine este Roman Gofman, „cel mai demn și potrivit candidat”
CONTROVERSĂ Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
13:47
Disperare în tabăra lui Drulă. Cu câteva zile înainte de vot, președintele și toți oamenii din jurul său luptă pentru candidatul USR. Tomac, consilier onorific, îi dedică o „odă”
EXCLUSIV Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
13:43
Doru Bușcu: Vizionarismul lui Călin Georgescu s-a adeverit/Avem criza apei, criza energiei și criza hranei
EXTERNE Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez
13:27
Macron i-a cerut lui Xi Jinping să sprijine pacea din Ucraina. „Capacitatea noastră de a lucra împreună este decisivă”. Răspunsul liderului chinez

Cele mai noi