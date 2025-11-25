Robert Christian Schwartz, avizat de Comisiile de Cultură pentru funcția de președinte al Societății Române de Radiodifuziune

Comisiile de cultură ale Camerei Deputaților și Senatului au dat, marți, aviz favorabil lui Robert Christian Schwartz pentru de funcția de preşedinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, transmite Agerpres.

Au votat „pentru” aviz favorabil 19 parlamentari, iar opt au votat ‘”împotrivă”.

Robert Christian Schwartz urmează să fie validat şi de plenul comun al Parlamentului, care se reunește miercuri în şedinţă. Votul va fi secret cu bile.

Schwartz a menţionat, în cadrul audierilor de la Comisiile de cultură, că proiectul său de management, pe care vrea să îl elaboreze împreună cu Consiliul de Administrație, include o serie de direcții strategice.

„Şi pentru că preşedintele Consiliului de Administrație este și director general, nu pot să nu mă refer şi la conținutul editorial. Propun ca politici pe termen lung dezvoltarea producțiilor de media, redactarea programelor pentru un public mai tânăr şi consolidarea resurselor umane şi redacționale.

Obiectivul nostru ar trebui să fie următorul – să fim relevanți pentru toate generaţiile. În acest context, una din direcții este transformarea digitală. Fără o digitalizare completă, radioul public nu poate rămâne competitiv. O altă direcție este reducerea birocrației şi introducerea unui sistem modern de evaluare a performanței. Vom propune un program de formare profesională și atragerea unor tineri specialiști”, a afirmat acesta.

Robert Christian Schwartz a adăugat că își propune, de asemenea, revitalizarea Fundației Radio România.

