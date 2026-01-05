Prima pagină » Actualitate » ROBOR scade ușor la început de an. Predicțiile specialiștilor: ce șanse sunt ca ratele la credite ipotecare să scadă în 2026

ROBOR scade ușor la început de an. Predicțiile specialiștilor: ce șanse sunt ca ratele la credite ipotecare să scadă în 2026

05 ian. 2026, 12:27, Actualitate
ROBOR scade ușor la început de an. Predicțiile specialiștilor: ce șanse sunt ca ratele la credite ipotecare să scadă în 2026
Indicele ROBOR la 3 luni

Indicele care influențează direct valoarea creditelor imobiliare se menține constant față de nivelul anului 2025. Astfel, ROBOR la 3 luni începe 2026 la 6,14%. Care sunt valorile ROBOR la 6 și 12 luni și ce spun estimările specialiștilor. 

ROBOR la 3 luni, indice de referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, a deschis anul 2026 la nivelul de 6,14%, același nivel la care a încheiat și anul 2025, potrivit datelor publicate de BNR. Pe de altă parte, valoarea ROBOR la 6 și 12 luni înregistrează ușoare creșteri.

BNR: ROBOR a deschis 2026 la nivelul de 6,14%

ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele companiilor, a deschis 2026 la nivelul de 6,14%, potrivit datelor publicate luni de BNR.

Ratele la bancă au crescut alarmant. Cât ajunge să plătească o persoană pentru un credit ipotecar, în 2025

Indicele a închis anul 2025 tot la 6,14%, o creştere de aproximativ 3,7%, în termeni relativi, faţă de începutul lui 2025, când indicele era cotat la 5,92% (3 ianuarie 2025).

ROBOR ar putea scădea la 5,82% în 2026. Și IRCC dă semne de scădere

În cel mai recent sondaj al Asociaţiei CFA România, din luna decembrie, indicele ROBOR la 3 luni este preconizat să atingă 5,82% în următoarele 12 luni. Așadar, o scădere față de 2025, deci sunt șanse pentru o ușoară scădere a ratelor la creditile pentru locuințe. 

De asemenea, ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, este cotat luni, în prima zi bancară din an, la 6,28%, iar ROBOR la 12 luni, la 6,49%, în creştere de la 6,48% pe 31 decembrie 2025, notează Ziarul Financiar.

În altă ordine de idei, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a coborât la 5,68% pe an, potrivit datelor publicate miercuri, 31 decembrie 2025, de Banca Națională a României. Nivelul este mai mic față de cel de 6,06% anunțat acum 3 luni, care reprezenta cel mai ridicat prag atins de IRCC de la introducerea sa. Scăderea vine după o perioadă îndelungată de creștere a ratelor și ar putea aduce o ușoară reducere a costurilor pentru debitori.

În 2026 vor scădea ratele la bănci pentru aceste categorii. Ce români vor plăti mai puțini bani

Cum plătim cu toții dobânzi mai mari din cauza împrumuturilor Guvernului Bolojan

