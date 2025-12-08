Rocsana Marcu se mândrește cu fiicele sale. ”Fata mea cea mare face cam 10.000 de euro pe lună minimum ”

Fosta vedetă de televiziune Rocsana Marcu se mândrește cu cele două fiice ale sale. Aceasta a dat detalii despre Mayra și Indira.

Rocsana Marcu este cunoscută publicului din România din postura de cântăreață, actriță, dar și prezentatoare de televiziune. Vedeta este mama a două fete: Mayra și Indira.

De ceva vreme, Rocsana Marcu a plecat din țară și activează în domeniul imobiliar, în Dubai.

Rocsana Marcu a fost invitată recent la podcastul realizat de Jorge, unde a oferit amănunte despre cele două fete ale sale. Fata cea mare are 18 ani, iar cea mică are 14 ani.

Rocsana Marcu se mândrește cu fiicele sale. ”Nu mă așteptam să ajungă la astfel de sume”

”Fata mea cea mare face cam 10.000 de euro pe lună minimum. Din vânzări. Este cel mai bun creator de lead-uri. A făcut un curs foarte tare la Canadian University Dubai. A învățat extrem de multe. Pe la 16 ani l-a făcut. Ea creează campaniile pe Google Ads și aduce foarte multe lead-uri. Nu mă așteptam să ajungă la astfel de sume. În Dubai dai jumătate din comision la cel care îți dă lead-ul”, a detaliat Rocsana Marcu, citată de protv.ro.

”Este spaima școlii. E leită cum eram eu. Asta mare e cu capul pe umeri, iar asta micuță învârte școala cum vrea ea. Și e cea mai grea școală din Dubai, unde 80% sunt localnici. E frumușică așa și știe că toți băieții de pe-acolo sunt înnebuniți după ea”, a adăugat vedeta.