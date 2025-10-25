Prima pagină » Social » Cât contează cota-parte din spațiile comune la vânzarea unui imobil, dar și cum se stabilește

Cât contează cota-parte din spațiile comune la vânzarea unui imobil, dar și cum se stabilește

25 oct. 2025, 19:22, Social
Cât contează cota-parte din spațiile comune la vânzarea unui imobil, dar și cum se stabilește
Sursa Foto: Shutterstock

La vânzarea sau cumpărarea unui apartament, nu se deține doar spațiul dintre cei patru pereți, ci și o parte din zonele comune ale blocului. Această „cotă-parte indiviză” este trecută în actele de proprietate și are o importanță juridică reală, chiar și la stabilirea prețului final al locuinței.

Cum se calculează cota-parte din spațiile comune

Cota-parte indiviză reprezintă partea pe care o deține fiecare proprietar din spațiile și terenul comune ale imobilului. Ea include scara blocului, holurile, acoperișul, subsolul, curtea sau alte zone utilizate în comun de locatari.

Mai exact, atunci când o persoană cumpără un apartament, devine coproprietar și pe aceste suprafețe. Calculul cotei-părți se face proporțional cu suprafața utilă a apartamentului în raport cu totalul suprafeței utile a tuturor locuințelor din imobil.

Un apartament mai mare va avea o cotă-parte mai mare din spațiile comune. Această proporție este stabilită de către dezvoltator sau de către asociația de proprietari și se înscrie în cartea funciară a fiecărei locuințe.

Ce importanță are cota-parte la vânzarea apartamentului

Deși pare un detaliu tehnic, cota-parte are un impact direct la tranzacțiile imobiliare. Ea influențează valoarea totală a proprietății. Dacă un apartament are o cotă-parte mai mare poate fi evaluat mai bine, întrucât cumpărătorul primește o parte mai consistentă din terenul și spațiile comune ale imobilului.

Cota-parte este esențială în cazul unor lucrări de reabilitare, modernizare sau reconstrucție. De exemplu, dacă blocul este demolat sau reconstruit, despăgubirile se stabilesc proporțional cu această cotă.

Probleme dacă nu se cunoaște cota-parte

Mulți proprietari ignoră acest aspect, deși el poate ridica dificultăți serioase. Lipsa unei evidențe clare a cotei-părți poate duce la dispute între vecini sau la blocaje juridice în cazul vânzării ori ipotecării apartamentului.

Cunoașterea cotei-părți nu este doar o formalitate, ci un element care conferă transparență, siguranță și o evaluare corectă a valorii locuinței — atât pentru prezent, cât și pentru viitoarele tranzacții.

Recomandările autorului:

Mediafax
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Cancan.ro
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Adevarul
Profesoară de biologie din Iași, surprinsă de elevi pe site-urile de videochat. Imaginile scandaloase au făcut vâlvă: „Cum să-mi mai trimit eu copiii la școală?”
Mediafax
Un studiu ADN dezvăluie bolile ascunse care au contribuit la distrugerea armatei lui Napoleon în 1812
Click
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Cancan.ro
Ilinca Vandici l-a 'făcut tată' deja pe noul iubit! Cine este acesta
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Evz.ro
Cât de des trebuie aerisite caloriferele pentru a avea o casă bine încălzită
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
CE A FĂCUT Igor Cuciuc pentru soția sa e pur și simplu de neuitat: "Nimic nu este mai prețios. Merg pe drumul vieții cu..." Gestul interpretului de muzică populară aduce LACRIMI chiar și celor mai puternici. După tot ce au trăit, artistul face asta public
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Materia întunecată ar putea fi, de fapt, un superfluid cosmic, susține o nouă teorie
TEHNOLOGIE Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute
19:59
Vine vremea DRONELOR care combat infracționalitatea. Decolate de pe acoperișurile Londrei, răspund la urgențe și sosesc la locul crimei în 2 minute
Emisiune CONTROVERSATĂ la TVR, cu câteva zile înainte de Sfințirea Catedralei Naționale. Într-un documentar realizat de televiziunea publică, se pune la îndoială chiar apostolatul Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre: „Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient” . Critici dure la adresa TVR: „Este un documentar anti-creștin”
19:00
Emisiune CONTROVERSATĂ la TVR, cu câteva zile înainte de Sfințirea Catedralei Naționale. Într-un documentar realizat de televiziunea publică, se pune la îndoială chiar apostolatul Sfântului Andrei pe teritoriul țării noastre: „Creștinismul a fost adus de negustorii din Orient” . Critici dure la adresa TVR: „Este un documentar anti-creștin”
SHOWBIZ Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”
18:56
Angelina Jolie s-ar putea apuca de construit o TABĂRĂ pentru orfanii din Fâșia Gaza: „132.000 de copii sub 5 ani riscă să moară de malnutriție”
NEWS ALERT Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu
18:16
Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu
VIDEO Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”
18:00
Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”
EXTERNE O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea
17:58
O candidată socialistă este pe cale să devină Președintele Irlandei, după multe voturi ANULATE. Contracandidatul ei și-a recunoscut înfrângerea