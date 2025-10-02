Prima pagină » Actualitate » Procurorii DIICOT, 46 de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov. Sunt vizați membri ai clanului „Butoane”, dar și un polițist / Acuzații de prostituție și trafic de persoane

Procurorii DIICOT, 46 de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov. Sunt vizați membri ai clanului „Butoane”, dar și un polițist / Acuzații de prostituție și trafic de persoane

Cristian Lisandru
02 oct. 2025, 09:02, Actualitate
Procurorii DIICOT, 46 de percheziții în București, Giurgiu și Ilfov. Sunt vizați membri ai clanului „Butoane”, dar și un polițist / Acuzații de prostituție și trafic de persoane

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate (DCCO) – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, efectueaz – joi dimineață – 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, municipiul București și localități din județele Giurgiu și Ilfov.

Este vorba despre o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.

În exclusivitate pentru Gândul, surse judiciare au declarat că „persoanele vizate de procurori sunt membri ai clanului «Butoane», dar și un polițist”.

Potrivit informațiior obținute de Gândul, din cercetările efectuate a reieșit faptul că, pe raza județului Giurgiu s-a constituit o grupare de criminalitate organizată – formată din trei structuri însumând peste 30 de membri -, în scopul obținerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin, respectiv concubine, soții, persoane din anturaj și victime ale traficului de persoane.

Acestora le-au asigurat transportul (pe cale terestră sau aeriană) din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, unde le-au închiriat apartamente, au distribuit online, pe pagini de profil, anunțuri de prestare a serviciilor sexuale și le-au facilitat deplasările către clienți.

Gruparea a obținut 3,5 milioane euro

Sumele de bani astfel obținute (aproximativ 3,5 milioane euro) au fost încasate preponderent de către membrii grupului infracțional organizat care, pentru a le disimula originea ilicită) le-au investit în achiziția de automobile de lux, imobile (de obicei pe numele unor membri de familie) și finanțarea unor societăți comerciale.

  • Suspecții au finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul maximizării câștigurilor obținute din exploatarea lor.
  • Membrii celor trei structuri ale grupului infracțional organizat au identificat și atras noi membri și au exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituția, relaționând constant cu acestea.

Polițistul ar fi încasat bani și ar fi accesat bazele de date al MAI

Una dintre cele trei structuri din componența grupul infracțional organizat ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unui suspect care este polițist.

Polițistul ar fi încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituției în state nordice și ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a obține și divulga informații nedestinate publicității, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfășurarea activităților ilicite”.

În acest moment sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, iar audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate Ploiești, Serviciului de Combaterea Criminalității Organizate Giurgiu, Serviciului de Combaterea Criminalității Organizate Ilfov și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru
12:06
Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru
ACTUALITATE Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei
11:29
Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei
ACTUALITATE De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline?
11:20
De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie, dacă depozitele de GAZE sunt pline?
ACTUALITATE Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul. Ce nume au ales cei doi pentru cel mic
11:10
Ianis și Elena Hagi și-au botezat fiul. Ce nume au ales cei doi pentru cel mic
ACTUALITATE Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului
11:07
Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului
ACTUALITATE Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pune pe masa Guvernului un nou plafon la ENERGIE. Cine ar putea beneficia de un preț maxim de 1 leu/kWh
11:02
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pune pe masa Guvernului un nou plafon la ENERGIE. Cine ar putea beneficia de un preț maxim de 1 leu/kWh
Mediafax
A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: Rafale de până la 85 km/h timp de 14 ore
Click
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Isterie în Coreea de Nord. Kim Jong Un trimite agenți sub acoperire să găsească femeile cu implanturi mamare „capitaliste”
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Este alertă sanitară în România! Sunt 7 focare de hepatită A în mai multe localități
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Ivanov vrea să îi cumpere palatul lui Becali ca să i-l ofere Simonei Halep
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Soluția simplă prin care poți rezolva orice problemă
ACTUALITATE ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu
12:09
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
11:42
Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
HOROSCOP Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
11:31
Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
JOBURI Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați
11:20
Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați
EXTERNE Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei
11:17
Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei
EXTERNE Sindicatele organizează o nouă zi de grevă în FRANȚA/ Autoritățile se pregătesc să se confrunte cu un val de manifestanți
11:06
Sindicatele organizează o nouă zi de grevă în FRANȚA/ Autoritățile se pregătesc să se confrunte cu un val de manifestanți