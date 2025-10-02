Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate (DCCO) – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, efectueaz – joi dimineață – 46 de percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, municipiul București și localități din județele Giurgiu și Ilfov.

Este vorba despre o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.

În exclusivitate pentru Gândul, surse judiciare au declarat că „persoanele vizate de procurori sunt membri ai clanului «Butoane», dar și un polițist”.

Potrivit informațiior obținute de Gândul, din cercetările efectuate a reieșit faptul că, pe raza județului Giurgiu s-a constituit o grupare de criminalitate organizată – formată din trei structuri însumând peste 30 de membri -, în scopul obținerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituției de către mai multe persoane de sex feminin, respectiv concubine, soții, persoane din anturaj și victime ale traficului de persoane.

Acestora le-au asigurat transportul (pe cale terestră sau aeriană) din România în Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite, unde le-au închiriat apartamente, au distribuit online, pe pagini de profil, anunțuri de prestare a serviciilor sexuale și le-au facilitat deplasările către clienți.

Gruparea a obținut 3,5 milioane euro

Sumele de bani astfel obținute (aproximativ 3,5 milioane euro) au fost încasate preponderent de către membrii grupului infracțional organizat care, pentru a le disimula originea ilicită) le-au investit în achiziția de automobile de lux, imobile (de obicei pe numele unor membri de familie) și finanțarea unor societăți comerciale.

Suspecții au finanțat intervenții estetice pentru tinerele implicate în activități de prostituție, în scopul maximizării câștigurilor obținute din exploatarea lor.

Membrii celor trei structuri ale grupului infracțional organizat au identificat și atras noi membri și au exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituția, relaționând constant cu acestea.

Polițistul ar fi încasat bani și ar fi accesat bazele de date al MAI

Una dintre cele trei structuri din componența grupul infracțional organizat ar fi beneficiat, pentru o perioadă de timp, de sprijinul unui suspect care este polițist.

Polițistul ar fi încasat sume de bani transmise de tinerele plasate de membrii grupului pentru practicarea prostituției în state nordice și ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a obține și divulga informații nedestinate publicității, referitoare la eventuale riscuri sau probleme ce ar fi putut surveni în legătură cu desfășurarea activităților ilicite”.

În acest moment sunt puse în executare peste 30 de mandate de aducere, iar audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate Ploiești, Serviciului de Combaterea Criminalității Organizate Giurgiu, Serviciului de Combaterea Criminalității Organizate Ilfov și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

