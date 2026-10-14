România are 17 sărbători legale în 2027, dar angajații nu vor beneficia de mai multe zile libere

România va avea 17 sărbători legale în 2027, față de 14 în Spania. La prima vedere, angajații români par în avantaj, dar calendarul oferă un paradox: mai multe sărbători legale nu înseamnă și mai multe zile libere. De ce? Pentru că unele sărbători cad sâmbăta sau duminica.

Astfel, angajații nu vor beneficia de o zi liberă în plus în aceste cazuri.

Ce sărbători cad în weekend în 2027

Ziua Muncii (1 mai) și cele două zile de Crăciun (25 și 26 decembrie) sunt printre datele care nu aduc libere în 2027. De Paște, în schimb, ar fi patru zile libere consecutive, iar la începutul anului și la sfârșitul lunii noiembrie, o singură zi de concediu poate fi suficientă pentru a obține cinci zile de odihnă.

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În 2027, 1 mai pică într-o sâmbătă, iar prima și a doua zi de Crăciun cad sâmbătă, respectiv duminică. Pentru angajați, aceste sărbători nu aduc zile suplimentare de odihnă. În aceeași situație se află 2 ianuarie, 24 ianuarie și 15 august. De asemenea, prima zi de Paște și prima zi de Rusalii sunt duminica.

Doar 9 dintre cele 17 sărbători legale cad în timpul săptămânii.

Anul 2027 debutează pe 1 ianuarie, într-o vineri, ceea ce înseamnă că angajații vor avea un weekend prelungit. Peste câteva zile, pe 6 și 7, adică de Bobotează, respectiv Sfântul Ion, va fi iar liber (pică în zilele de miercuri, respectiv joi). Dar, 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, este duminica, astfel că nu se va pune ca zi liberă.

În 2027, Paștele ortodox este sărbătorit pe 2 mai, iar Vinerea Mare, pe 30 aprilie, iar a doua zi de Paște este luni, 3 mai. Astfel, am putea avea 4 zile libere în intervalul dintre 30 aprilie și 3 mai. Cum 1 mai (Ziua Muncii) este sâmbătă, se pierde acest „liber”.

Ziua Copilului, sărbătorită la 1 iunie, într-o zi de marți, poate aduce o minivacanță – cu condiția de a obține o zi de concediu pentru luni, 31 mai.

Cum pot fi obținute 5 zile libere la sfârșitul lui noiembrie

Și sfârșitul lunii noiembrie aduce o minivacanță. Sfântul Andrei (30 noiembrie) cade într-o zi de marți, iar Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, este miercuri. Cei care își iau liber luni, 29 noiembrie, pot lega weekendul anterior de cele două sărbători legale. Astfel, rezultă cinci zile consecutive de odihnă.

În Spania, numărul sărbătorilor legale diferă în funcție de comunitatea autonomă și de localitate.

Ibericii au, totuși, 12 sărbători stabilite la nivel național și regional, la care se pot adăuga până la două sărbători locale. Nouă sărbători sunt comune tuturor comunităților autonome, iar printre ele se numără Anul Nou, Boboteaza, Vinerea Mare, Ziua Muncii, Ziua Națională a Spaniei și Crăciunul.

Cum sunt compensați angajații care lucrează de sărbătorile legale

În cazul în care lucrul nu poate fi întrerupt, angajații lucrează și de sărbători, dar sunt răsplătiți. Pentru aceștia, legea prevede compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă, din motive justificate, timpul liber nu poate fi acordat, salariații beneficiază de un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent muncii prestate în ziua respectivă.