România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare. Acest aspect ar putea fi împiedicat și de reducerea fondurilor aferente investițiilor majore. Având în vedere contextul actual, autoritățile sunt obligate să stabilească sarcinile cu prioritate ridicată, arată Ziarul de Iași.
La momentul actual, după 18 ani de apartenență la Uniunea Europeană, România se poate lăuda cu puțin peste 1.300 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. În timp ce alte țări și-au pus la punct rețeaua rutieră majoră, în România se discută despre prioritizarea unor astfel de proiecte. Țara noastră riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare. Deficitul bugetar al României trebuie redus sub 3%, până în 2031.
Reducerea fondurilor aferente investițiilor majore reprezintă un alt factor care poate contribui la amânarea acestor tipuri de proiecte. Conform sursei citate, există 4 elemente care ar trebui luate în considerare, atunci când vine vorba despre lista de priorități.
Este de așteptat a autoritățile să revizuiască lista de investiții. Ziarul de Iași a analizat principalele proiecte de infrastructură pentru România.
Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)