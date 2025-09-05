Prima pagină » Actualitate » România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare

România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare

05 sept. 2025, 10:35, Actualitate
România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare

România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare. Acest aspect ar putea fi împiedicat și de reducerea fondurilor aferente investițiilor majore. Având în vedere contextul actual, autoritățile sunt obligate să stabilească sarcinile cu prioritate ridicată, arată Ziarul de Iași.

La momentul actual, după 18 ani de apartenență la Uniunea Europeană, România se poate lăuda cu puțin peste 1.300 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. În timp ce alte țări și-au pus la punct rețeaua rutieră majoră, în România se discută despre prioritizarea unor astfel de proiecte. Țara noastră riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare. Deficitul bugetar al României trebuie redus sub 3%, până în 2031.

România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres

Reducerea fondurilor aferente investițiilor majore reprezintă un alt factor care poate contribui la amânarea acestor tipuri de proiecte. Conform sursei citate, există 4 elemente care ar trebui luate în considerare, atunci când vine vorba despre lista de priorități.

  • „Respectarea MasterPlanului General de Transport și a Planului Investițional 2021-2030 – documente strategice și de planificare investițională;
  • Finalizarea coridoarele de transport principale (TEN-T Core) până în 2030, conform Regulamentelor și Orientărilor Uniunii Europene;
  • Asigurarea unui echilibru investițional în timp și spațiu, cu maximizarea eficienței economice rezultate;
  • Crearea unui climat investițional predictibil în infrastructura de transport pentru a asigura încredere mediului antreprenorial și constructorilor”, sunt elementele menționate.

Este de așteptat a autoritățile să revizuiască lista de investiții. Ziarul de Iași a analizat principalele proiecte de infrastructură pentru România.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

Autorul recomandă:

România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere

Pensii SPECIALE uriașe la Iași: zeci de milioane de euro plătite anual pentru magistrați!

Ce este de făcut când liniștea nopții este alungată de motoarele turate. Capitala, dată exemplu

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE George Simion l-a numit pe premierul Poloniei, Donald Tusk, o „marionetă” și un „servitor al agendei globaliste”
11:03
George Simion l-a numit pe premierul Poloniei, Donald Tusk, o „marionetă” și un „servitor al agendei globaliste”
ACTUALITATE Trump pierde lupta cu LGBTQ+. Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA președintelui american
10:58
Trump pierde lupta cu LGBTQ+. Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA președintelui american
ACTUALITATE Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate”
10:51
Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate”
ACTUALITATE Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone
10:40
Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone
ACTUALITATE O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
10:22
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
ACTUALITATE România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
10:07
România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
Mediafax
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Care a fost cauza tragedie din Lisabona. Cum s-a produs accidentul în care au murit 17 persoane
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Elena Udrea este cea mai fericită. Vestea momentului despre fostul ministru al Turismului
Evz.ro
David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce risca profesorii care refuza sa intre la ore si stau in cancelarie. Declarațiile Ministrului Educației: „Când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de rapid este cel mai rapid om din lume?
VIDEO Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el
10:53
Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el
EXTERNE ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
10:28
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
SPORT Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
10:20
Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
EXTERNE Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
10:02
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
EXTERNE Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
10:01
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
POLITICĂ Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR
10:01
Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR