Românul prins sub dărâmăturile turnului prăbușit în Roma a fost salvat

04 nov. 2025, 00:04, Actualitate
Românul prins sub dărâmăturile turnului prăbușit în Roma a fost salvat

Românul prins sub dărâmăturile turnului prăbușit în Roma a fost salvat. Pompierii au reuşit îl scoată pe român de sub dărâmături, în viaţă. Starea sa de sănătate exactă încă este necunoscută, însă acesta este viu şi conştient. Până ca acesta fie scos, medicii i-au administrat calmante. Ambulanţa a plecat cu românul spre spital. La faţa locului, bărbatul a primit masaj cardiac, pornind spre spital aproximativ 15 minute mai târziu după ce a fost scos.

Amintim că, Turnul Torre dei Conti de pe Via dei Fori Imperiali din Roma, care s-a prăbușit parțial, era în curs de renovare cu fonduri din PNRR. Muncitorul blocat sub dărâmăturile de la primul etaj a fost un cetățean român, a relatat presa din Italia. Pompierii au încercat să ajungă la el printr-o mică fereastră laterală. Bărbatul a fost conștient și cooperant, a răspuns salvatorilor pe tot parcursul operațiunii. Din fercire, românul a fost salvat.

Consilierul Preşedintelui pentru politică externă, Marius Lazurca, a scris pe X sper din inimă fie salvat cât de curând compatriotul nostru prins încă sub dărâmături. Citește aici mai multe detalii.

Marius Lazurca, mesaj de susținere pentru românii care participau la renovarea Torre dei Conti din Roma: „Sper să fie salvat compatriotul nostru

S-a prăbușit o parte din Torre dei Conti, turnul emblematic din centrul Romei. Un muncitor român a fost blocat sub dărâmături

