27 nov. 2025, 13:28, Actualitate
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va scoate la vânzare, în această iarnă, peste 16.000 de pomi de Crăciun. Brazii pot fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri şi 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 şi 3 metri. Însă, acolo unde pomii de Crăciun sunt vânduţi de reprezentanţii Romsilva în pieţe, preţurile vor fi mai ridicate.

Potrivit Romsilva, unităţile teritoriale ale Regiei oferă la vânzare, în acest sezon hiberal, un total de 16.415 de pomi de Crăciun. Dintre aceştia, 13.462 sunt din specia brad, alţi 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de răşinoase.

Prioritate pentru cererile populației

Majoritatea pomilor de Crăciun provin din culturi specializate, din pepinierele silvice ale Romsilva, un număr ceva mai mic fiind recoltaţi din suprafeţele de fond forestier regenerate natural. Direcţiile şi ocoalele silvice din cadrul Romsilva vor da prioritate cererilor populaţiei, prin vânzare directă. Valorificarea către operatori economici se va face numai în limita excedentului, potrivit unui comunicat al instituției.

Preţurile la achiziţia directă, de la ocoalele silvice, depozite sau locurile de recoltare, pornesc de la 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până în 1,3 metri şi ajung la 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 şi 3 metri. Solicitările pentru pomii mai mari de 3 metri sunt considerate comenzi speciale, iar preţul se va aproba în comitetul director al direcţiei silvice. Pomii de Crăciun sunt comercializaţi la sediile ocoalelor silvice din zonele de munte şi de deal, unde există pepiniere silvice care produc puieţi forestieri de răşinoase şi păduri de răşinoase.

Romsilva oferă și pomi de Crăciun care pot fi replantați

La cerere, aceste ocoale oferă şi pomi de Crăciun cu rădăcină protejată sau la ghiveci, care pot fi replantaţi ulterior, o soluţie recomandată, dar care are costuri suplimentare. De reținut că, în cazul în care unităţile din subordinea Romsilva vând pomii de Crăciun în pieţe sau alte locuri amenajate, costurile de transport, manipulare şi depozitare vor fi incluse, suplimentar, în preţul final de vânzare.

Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului şi asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în sisteme internaţionale. Compania administrează şi 22 de parcuri naţionale şi naturale, cu o suprafaţă cumulată de peste 850.000 de hectare, precum şi 12 herghelii de stat.

