Saci misterioși apăruți pe stadionul unde se joacă Turcia – România. Ce pregătesc organizatorii înaintea duelului decisiv pentru calificarea la C.M.

Cu doar câteva ore rămase până la confruntarea dintre Turcia și România, semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară, atmosfera de la Istanbul începe să devină tot mai încinsă. Undeva la 3000 de suporteri români vor fi prezenți în tribunele arenei care are o capacitate de peste 42.000 de locuri, scrie PROSPORT, care relatează că orașul de pe Bosfor au venit chiar mai mulți conaționali, iar cifra reală ar fi de 5.000.

Mulți dintre români s-au adunat, deja, în zona Piața Taksim, unde pregătesc atmosfera înaintea partidei.

Surpriză pregătită peste noapte de organizatori

În interiorul stadionului, după antrenamentul oficial al naționalei României de miercuri seară, au fost observați mai mulți saci amplasați în zona tunelului de acces către teren. Prezența acestora a stârnit curiozitatea jurnaliștilor, dar misterul a fost rapid elucidat. Potrivit sursei citate, sacii conțineau mai multe materiale pe care organizatorii le vor folosi pentru a afișa o scenografie de zile mari. Este vorba despre cartoane care urmează să fie distribuite în tribune pentru a crea un spectacol vizual impresionant la startul partidei.

Printre acestea se regăsesc și zeci de mii de stegulețe în culorile drapelului turc, care au fost montate pe scaunele arenei în cursul nopții.

Organizatorii își propun să creeze o atmosferă puternică, cât mai favorabilă gazdelor și dificilă pentru „naționala” României.

De altfel, suporterii turci sunt cunoscuți pentru fanatismul lor, iar arena ridicată pe locul fostului „İnönü Stadium” are o tradiție în acest sens. În 2013, pe vechiul stadion a fost atins un nivel record de zgomot, 142 de decibeli. Nici în prezent nu e mai liniștite, atingându-se cu regularitate valori ce depășesc 130 de decibeli în timpul meciurilor importante.

Lucescu, despre atmosfera de la Istanbul

La conferința de presă, selecționerul României, Mircea Lucescu, a vorbit despre atmosfera specială creată de turci. El a subliniat atât respectul pentru publicul gazdă, cât și importanța experienței acumulate în această țară de-a lungul carierei sale.

„Ambianța din jurul acestui meci este extraordinară. Mă așteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că, totuși, e un joc de baraj. Aș fi sperat ca 35% din public să fie din România. Am meritat să ajungem aici.

Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții. M-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, dar profesia e cu totul altceva. Le-am povestit și jucătorilor despre teren. Să nu uităm că stadionul ăsta, când am plecat, mai aveam 2 ani de contract cu Beșiktaș și am stabilit ca toți banii care rămân aici să fie folosiți pentru adâncirea stadionului. E unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume, inclusiv atmosfera din tribune”, a declarat Lucescu.

Partida dintre Turcia și România se anunță una intensă, atât pe teren, cât și în tribune, unde organizatorii și fanii gazdelor pregătesc un spectacol de amploare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Turcia – România, meci de totul sau nimic. „Tricolorii” luptă pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară

Cine APĂRĂ pentru tricolori în barajul cu Turcia? „Am mai avut debutanți sau portari care nu au mai apărat luni întregi și au jucat foarte bine”

Radu Drăgușin, MESAJ despre barajul cu Turcia: „Ne așteptăm la un mediu ostil”