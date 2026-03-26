Saci misterioși apăruți pe stadionul unde se joacă Turcia – România. Ce pregătesc organizatorii înaintea duelului decisiv pentru calificarea la C.M.

Saci misterioși apăruți pe stadionul unde se joacă Turcia - România / Sursa FOTO: prosport.ro

Cu doar câteva ore rămase până la confruntarea dintre Turcia și România, semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară, atmosfera de la Istanbul începe să devină tot mai încinsă. Undeva la 3000 de suporteri români vor fi prezenți în tribunele arenei care are o capacitate de peste 42.000 de locuri, scrie PROSPORT, care relatează că orașul de pe Bosfor au venit chiar mai mulți conaționali, iar cifra reală ar fi de 5.000.

Mulți dintre români s-au adunat, deja, în zona Piața Taksim, unde pregătesc atmosfera înaintea partidei.

Surpriză pregătită peste noapte de organizatori

În interiorul stadionului, după antrenamentul oficial al naționalei României de miercuri seară, au fost observați mai mulți saci amplasați în zona tunelului de acces către teren. Prezența acestora a stârnit curiozitatea jurnaliștilor, dar misterul a fost rapid elucidat. Potrivit sursei citate, sacii conțineau mai multe materiale pe care organizatorii le vor folosi pentru a afișa o scenografie de zile mari. Este vorba despre cartoane care urmează să fie distribuite în tribune pentru a crea un spectacol vizual impresionant la startul partidei.

Printre acestea se regăsesc și zeci de mii de stegulețe în culorile drapelului turc, care au fost montate pe scaunele arenei în cursul nopții.

Organizatorii își propun să creeze o atmosferă puternică, cât mai favorabilă gazdelor și dificilă pentru „naționala” României.

De altfel, suporterii turci sunt cunoscuți pentru fanatismul lor, iar arena ridicată pe locul fostului „İnönü Stadium” are o tradiție în acest sens. În 2013, pe vechiul stadion a fost atins un nivel record de zgomot, 142 de decibeli. Nici în prezent nu e mai liniștite, atingându-se cu regularitate valori ce depășesc 130 de decibeli în timpul meciurilor importante.

Lucescu, despre atmosfera de la Istanbul

La conferința de presă, selecționerul României, Mircea Lucescu, a vorbit despre atmosfera specială creată de turci. El a subliniat atât respectul pentru publicul gazdă, cât și importanța experienței acumulate în această țară de-a lungul carierei sale.

„Ambianța din jurul acestui meci este extraordinară. Mă așteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că, totuși, e un joc de baraj. Aș fi sperat ca 35% din public să fie din România. Am meritat să ajungem aici.

Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții. M-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, dar profesia e cu totul altceva. Le-am povestit și  jucătorilor despre teren. Să nu uităm că stadionul ăsta, când am plecat, mai aveam 2 ani de contract cu Beșiktaș și am stabilit ca toți banii care rămân aici să fie folosiți pentru adâncirea stadionului. E unul dintre cele mai frumoase stadioane din lume, inclusiv atmosfera din tribune”, a declarat Lucescu.

Partida dintre Turcia și România se anunță una intensă, atât pe teren, cât și în tribune, unde organizatorii și fanii gazdelor pregătesc un spectacol de amploare. Iar ProSport aduce toate știrile esențiale de ultimă oră, reportaje și interviuri în desfășurarea foto & video, furnizate de reporterii trimiși la Istanbul și completate de informații în exclusivitate din vestiarul naționale.

Recomandarea video

Citește și

FILM Trailerul serialului TV Harry Potter: Tot ce știm până acum. Premiera va avea loc de Crăciun
11:47
Trailerul serialului TV Harry Potter: Tot ce știm până acum. Premiera va avea loc de Crăciun
MODĂ Ce designeri români i-au făcut ținutele Mirabelei Grădinaru pentru vizita din SUA
11:29
Ce designeri români i-au făcut ținutele Mirabelei Grădinaru pentru vizita din SUA
INEDIT Companiile Meta și YouTube, obligate să plătească despăgubiri unei tinere care a reclamat că a devenit dependentă de rețelele de socializare
11:11
Companiile Meta și YouTube, obligate să plătească despăgubiri unei tinere care a reclamat că a devenit dependentă de rețelele de socializare
INEDIT Care sunt cerințele milionarilor pentru avioanele private. La ce prețuri se ridică exigențele acestora
11:10
Care sunt cerințele milionarilor pentru avioanele private. La ce prețuri se ridică exigențele acestora
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu medicii români din Statele Unite: ”Și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România”
11:09
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu medicii români din Statele Unite: ”Și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România”
FLASH NEWS CCR analizează bugetul pe 2026 după ce AUR a acuzat Guvernul Bolojan de proceduri abuzive și blocarea dezbaterilor în Parlament
10:48
CCR analizează bugetul pe 2026 după ce AUR a acuzat Guvernul Bolojan de proceduri abuzive și blocarea dezbaterilor în Parlament
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
90% dintre șoferi greșesc aici! Cine are, de fapt, prioritate în sensul giratoriu
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce animalelor le place să fie mângâiate?
VIDEO Ion Cristoiu: PSD și PNL se pârăsc reciproc la Bruxelles de apropiere de AUR
11:34
Ion Cristoiu: PSD și PNL se pârăsc reciproc la Bruxelles de apropiere de AUR
APĂRARE Armata SUA ridică vârsta de recrutare la 42 de ani. Schimbări majore pentru înrolarea noilor recruți în contextul escaladării războiului din Orient
11:20
Armata SUA ridică vârsta de recrutare la 42 de ani. Schimbări majore pentru înrolarea noilor recruți în contextul escaladării războiului din Orient
INEDIT Satul din Spania care te plătește cu 15.000 de euro să te muți în el
11:01
Satul din Spania care te plătește cu 15.000 de euro să te muți în el
REACȚIE Ce i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea făcută de partenera președintelui
10:53
Ce i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea făcută de partenera președintelui
Gândul de Vreme Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
10:50
Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
ULTIMA ORĂ Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin
10:29
Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin

Cele mai noi

Trimite acest link pe