Prima pagină » Actualitate » Salata verde nu se va înmuia sau nu se va ofili, timp de două săptămâni, dacă faci un lucru simplu aflat la îndemâna oricui

Salata verde nu se va înmuia sau nu se va ofili, timp de două săptămâni, dacă faci un lucru simplu aflat la îndemâna oricui

16 feb. 2026, 22:08, Actualitate
Salata verde nu se va înmuia sau nu se va ofili, timp de două săptămâni, dacă faci un lucru simplu aflat la îndemâna oricui
FOTO - Caracter ilustrativ: Envato

Există o modalitate simplă de a păstra salata verde proaspătă timp de mai multe săptămâni, folosind un ingredient pe care cei mai mulți oameni îl au deja în bucătărie. Îgeneral, salata verde tinde să se strice repede pentru că ea conține o cantitate mare de apă și, dacă nu este depozitată corespunzător în frigider, poate deveni lipicioasă, mucegăită și acoperită de bacterii în doar câteva zile.

Nicole Cross, bucătăreasă și fondatoarea podcastului „Pinch My Salt”, a dezvăluit că mulți oameni nu mănâncă salate pentru că nu se obosesc să le depoziteze corespunzător, scrie express.co.uk.

„Dacă ești dispus să renunți la, poate, 20 de minute, o dată pe săptămână sau la fiecare două săptămâni, poți avea o rezervă gata de salată verde proaspătă și crocantă, gata de pus într-un bol în orice moment”, a precizat ea.

O pungă de salată verde ar trebui să vă ajungă până la două săptămâni sau chiar mai mult, iar depozitarea corectă a acesteia este, de fapt ușoară, deoarece cel mai important element de care aveți nevoie sunt niște prosoape de hârtie de bucătărie.

Salata verde are tendința naturală de a pierde multă apă, iar dacă o puneți pur și simplu în frigider, excesul de umiditate va deteriora rapid legumele cu frunze verzi. De asemenea, frigiderele tind să fie destul de umede, ceea ce poate încuraja creșterea bacteriilor pe legume, motiv pentru care trebuie întotdeauna să le spălați înainte de a le găti.

Prosoapele de hârtie vor absorbi orice apă din salată sau din aerul din frigider, ceea ce va menține salata cât mai uscată posibil, astfel încât să rămână proaspătă mult mai mult timp. Este o modalitate ieftină de a încetini alterarea și de a împiedica salata să se înmoaie, timp de până la două săptămâni, astfel încât să puteți pregăti o mulțime de salate sănătoase pentru prânz, fără a irosi prea mulți bani.

Cum să speli și să depozitezi salata verde pentru a o face să reziste mai mult

Pentru început, pune salata verde într-un bol cu ​​apă rece și mișc-o ușor pentru a scăpa de orice bacterii. Dacă salata verde arată puțin ofilită, o poți revigora lăsând frunzele la înmuiat timp de 30 de minute. După ce această perioadă de timp a trecut, salata verde ar trebui să arate mult mai proaspătă.

Apoi, scurge apa și pune-o într-un storcător de salată, dacă ai unul. Cu toate acestea, este în regulă să tamponezi salata verde cu niște prosoape de hârtie, dacă nu ai unul.

Butterhead lettuce on kitchen towel

FOTO – Caracter ilustrativ: Envato

După ce te-ai asigurat că salata verde este complet uscată, înfășoară-o într-un prosop de hârtie și apoi pune-o într-o pungă mare pentru sandvișuri sau într-un recipient pentru depozitarea alimentelor.

Pune salata verde în frigider și ar trebui să rămână verde și crocantă timp de mai multe săptămâni, permițându-ți să prepari o salată sau un sandviș fără prea mult efort.

Autorul mai recomandă:

Nu este o glumă. Cât ar putea ajunge să coste un kilogram de roșii românești la tarabele din piață, acum, în 2026

Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda

Ce legume pot fi plantate în septembrie. Sfaturi practice pentru a avea o grădină roditoare

Recomandarea video

Citește și

UTILE Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete. Compania aeriană low-cost a oferit toate detaliile pentru pasageri
21:34
Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete. Compania aeriană low-cost a oferit toate detaliile pentru pasageri
ULTIMA ORĂ Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 95 de ani. Actorul a făcut roluri memorabile în Nașul și în Apocalypse Now
20:35
Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 95 de ani. Actorul a făcut roluri memorabile în Nașul și în Apocalypse Now
FLASH NEWS Adoptat de Senat. Tinerii sub 21 de ani nu mai pot intra la jocuri de noroc. Ce alte prevederi se schimbă în legea „păcănelelor”
19:33
Adoptat de Senat. Tinerii sub 21 de ani nu mai pot intra la jocuri de noroc. Ce alte prevederi se schimbă în legea „păcănelelor”
EXCLUSIV Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu”
18:51
Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu”
HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie
17:00
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie
SCANDAL Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”
15:41
Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”
Mediafax
Cu cât se va ieftini energia electrică în 2026? Explicația ministrului Bogdan Ivan
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
România, aproape invizibilă la München: „Mi-e teamă că la noi nu se înțelege cât de mare este schimbarea de atitudine a Germaniei”
Mediafax
Vor continua să crească prețurile apartamentelor în timp ce vânzările acestora scad? Ce spune un CEO cu 20 de ani de experiență în imobiliare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cometa 3I/ATLAS, observată în timp ce împrăștie cu apă prin Sistemul Solar
ULTIMA ORĂ Mesajul lui Mircea Geoană pentru Nicușor Dan, înainte de vizita la Washington: „Să nu credem că doar dintr-o vizită se rezolvă problema”
22:24
Mesajul lui Mircea Geoană pentru Nicușor Dan, înainte de vizita la Washington: „Să nu credem că doar dintr-o vizită se rezolvă problema”
FLASH NEWS Mircea Geoană confirmă că participarea la Consiliul pentru Pace este „obligația” lui Nicușor Dan: „Este obligatoriu să reconfirme relația cu SUA”
22:10
Mircea Geoană confirmă că participarea la Consiliul pentru Pace este „obligația” lui Nicușor Dan: „Este obligatoriu să reconfirme relația cu SUA”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorica Dăncilă
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorica Dăncilă
FLASH NEWS Mircea Geoană avertizează asupra schimbării majore pentru România, în planul politicii externe: „E confirmat de Marco Rubio”
21:52
Mircea Geoană avertizează asupra schimbării majore pentru România, în planul politicii externe: „E confirmat de Marco Rubio”
APĂRARE Întâlnirea dintre Radu Miruță și delegația americană a avut ca „moment principal” vizita la centrul din Fetești unde se antrenează militarii ucraineni
21:04
Întâlnirea dintre Radu Miruță și delegația americană a avut ca „moment principal” vizita la centrul din Fetești unde se antrenează militarii ucraineni
EDITORIAL Ștefan Popescu: Mizele participării lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii şi momentul de adevăr al României
21:00
Ștefan Popescu: Mizele participării lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii şi momentul de adevăr al României

Cele mai noi

Trimite acest link pe