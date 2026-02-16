Salata verde nu se va înmuia sau nu se va ofili, timp de două săptămâni, dacă faci un lucru simplu aflat la îndemâna oricui

Există o modalitate simplă de a păstra salata verde proaspătă timp de mai multe săptămâni, folosind un ingredient pe care cei mai mulți oameni îl au deja în bucătărie. Îgeneral, salata verde tinde să se strice repede pentru că ea conține o cantitate mare de apă și, dacă nu este depozitată corespunzător în frigider, poate deveni lipicioasă, mucegăită și acoperită de bacterii în doar câteva zile.

Nicole Cross, bucătăreasă și fondatoarea podcastului „Pinch My Salt”, a dezvăluit că mulți oameni nu mănâncă salate pentru că nu se obosesc să le depoziteze corespunzător, scrie express.co.uk.

„Dacă ești dispus să renunți la, poate, 20 de minute, o dată pe săptămână sau la fiecare două săptămâni, poți avea o rezervă gata de salată verde proaspătă și crocantă, gata de pus într-un bol în orice moment”, a precizat ea.

O pungă de salată verde ar trebui să vă ajungă până la două săptămâni sau chiar mai mult, iar depozitarea corectă a acesteia este, de fapt ușoară, deoarece cel mai important element de care aveți nevoie sunt niște prosoape de hârtie de bucătărie.

Salata verde are tendința naturală de a pierde multă apă, iar dacă o puneți pur și simplu în frigider, excesul de umiditate va deteriora rapid legumele cu frunze verzi. De asemenea, frigiderele tind să fie destul de umede, ceea ce poate încuraja creșterea bacteriilor pe legume, motiv pentru care trebuie întotdeauna să le spălați înainte de a le găti.

Prosoapele de hârtie vor absorbi orice apă din salată sau din aerul din frigider, ceea ce va menține salata cât mai uscată posibil, astfel încât să rămână proaspătă mult mai mult timp. Este o modalitate ieftină de a încetini alterarea și de a împiedica salata să se înmoaie, timp de până la două săptămâni, astfel încât să puteți pregăti o mulțime de salate sănătoase pentru prânz, fără a irosi prea mulți bani.

Cum să speli și să depozitezi salata verde pentru a o face să reziste mai mult

Pentru început, pune salata verde într-un bol cu ​​apă rece și mișc-o ușor pentru a scăpa de orice bacterii. Dacă salata verde arată puțin ofilită, o poți revigora lăsând frunzele la înmuiat timp de 30 de minute. După ce această perioadă de timp a trecut, salata verde ar trebui să arate mult mai proaspătă.

Apoi, scurge apa și pune-o într-un storcător de salată, dacă ai unul. Cu toate acestea, este în regulă să tamponezi salata verde cu niște prosoape de hârtie, dacă nu ai unul.

După ce te-ai asigurat că salata verde este complet uscată, înfășoară-o într-un prosop de hârtie și apoi pune-o într-o pungă mare pentru sandvișuri sau într-un recipient pentru depozitarea alimentelor.

Pune salata verde în frigider și ar trebui să rămână verde și crocantă timp de mai multe săptămâni, permițându-ți să prepari o salată sau un sandviș fără prea mult efort.

