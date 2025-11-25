Prima pagină » Actualitate » Sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie: Sfântul care ocrotește pruncii

Sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie: Sfântul care ocrotește pruncii

25 nov. 2025, 14:48
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie: Sfântul care ocrotește pruncii
sursa foto: Captura doxologia

E sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie, atunci când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul care ocrotește pruncii, și anume, Sfântul Stelian.

Astfel, Sfântul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor şi al familiei creştine, este prăznuit pe 26 noiembrie. Potrivot crestinortodox.ro, Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o familie foarte bogată.

Sfântul Stelian, cunoscut mai ales ca ocrotitor al pruncilor, a fost sfinţit şi s-a făcut locaş al Duhului Sfânt încă din pântecele maicii sale. Se spune că întru toate era curat şi plin de dragoste. De aceea, la vremea potrivită, şi-a împărţit bogăţia pe care o avea săracilor şi s-a făcut monah.

Întrucât voia să se adâncească în rugăciune şi în cunoaşterea lui Dumnezeu, el a plecat în pustie. A intrat într-o peşteră în care primea hrană de la înger.

Acestea primeşte puterea de a vindeca oamenii de diverse boli. Într-o zi, a venit în popor o boală aducătoare de moarte şi mureau pruncii, iar părinţii rămâneau fără de copii. Cunscându-l pe pustnicul Stelian, oamenii au început a-l lua mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, pentru vindecarea copiilor. Astfel, femeile care s-au rugat Sfântului Stelian au dobândit alţi prunci, iar pruncii bolnavi au fost vindecați.

De precizat este că, Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul este pictat în mod tradițional cu un copil în braţe, iar asta pentru neobosita sa misiune de a-i apăra pe cei mici.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din POSTUL Crăciunului. Când va fi dezlegare la pește, până pe 24 decembrie

