Saveta Bogdan face dezvăluiri din căsniciile sale. ”Primul soț le avea cu băutura, cel de-al doilea m-a înșelat cât a putut”

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan, în vârstă de 80 de ani, a făcut dezvăluiri din cele două mariaje pe care le-a avut.

Saveta Bogdan nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț, care avea probleme cu băutura, a murit, iar cel de-al doilea i-a fost infidel, având nu mai puțin de 80 de amante.

Artista are o fiică, Cătălina, care este asistentă medicală la un azil în America.

Interpreta de muzică populară a făcut dezvăluiri din cele două mariaje ale sale pentru click.ro.

”Primul soț a murit de tânăr, le avea cu băutura, cu păhăruțul. Iar cel de-al doilea soț m-a înșelat cât a putut, a avut o grămadă de amante, le avea cu muierile. Cu el am și o fiică, pe Cătălina, stabilită în America, e asistentă medicală la un azil. Deși el a murit în urmă cu șapte ani, încă îi mai aprind lumânări, îi fac toate pomenile, merg și la cimitir, îi îngrijesc mormântul, dau pachete cu mâncare, pun acatiste la biserică, pentru sufletul lui. Așa a fost să fie, atât noroc am avut în dragoste, în căsnicii. În viața e și după noroc, să știți”, a detaliat Saveta Bogdan.

”De când am divorțat de tatăl Cătălinei, mi-am văzut de ale mele, nu am mai dorit să mai locuiesc cu cineva, m-a întristat prea tare ce s-a întâmplat, el se recăsătorise…E bine așa, mai am spectacole, mai cânt, mai câștig un ban, nu vedeți că toate sunt scumpe, mâncarea și medicamentele?”, a mai spus artista.