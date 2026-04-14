Scandal de Paște în Rusia după ce o barmaniță a făcut o narghilea din cozonac. Ce a pățit femeia

O angajată a unui bar din Moscova riscă să petreacă un an după gratii din cauza unei narghilele realizată pe un cozonac de Paște. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru „ofensarea sentimentelor credincioșilor”.

Potrivit NewsMaker, ea a publicat pe rețelele sociale un video și o poză cu narghileaua în cauză, iar cozonacul era așezat sub vasul narghilelei, însoțite de descrierea: „Chiar și Hristos a înviat de la asta”. Pe înregistrare se aude cum angajata spune colegilor săi că un client i-a cerut să pregătească o astfel de narghilea și că tot el a fost să cumpere cozonacul.

Comitetul care se ocupă de anchetă a anunțat că identitatea femeii a fost deja stabilită și că aceasta urmează să fie adusă în curând la audieri. Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru „ofensarea sentimentelor credincioșilor”, infracțiune pentru care riscă o pedeapsă de până la un an de închisoare. Conform aceleiași surse, articolul referitor la această faptă a fost introdus în Codul penal al Rusiei în anul 2013.

Între timp, pe online a fost publicat un videoclip în care angajata barului își cere scuze. În înregistrare, ea spus că „regretă foarte mult fapta sa”. Potrivit sursei citate, ea riscă o amendă, muncă în folosul comunității obligatorie sau privare de libertate.

