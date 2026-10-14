Scandal la pelerinajul Sfintei Parascheva. Doi bărbați au forțat intrarea în Catedrala Mitropolitană. Unul dintre ei a fost încătușat de jandarmi

Un alt incident a avut loc la pelerinajul Sfintei Parascheva, la Iași, în cea mai importantă zi a evenimentului. Miercuri, 14 octombrie 2026, doi bărbați au forțat intrarea în Catedrala Mitropolitană. Au depășit gardurile de delimitare amplasate în fața lăcașului sfânt. În urma incidentului, unul dintre pelerini a fost încătușat de jandarmi.

Doi bărbați au încercat să treacă de gardurile de la intrarea în catedrală, miercuri, în jurul orei 14:20. Potrivit Jandarmeriei Bacău, aceștia au ignorat indicațiile și au adresat injurii. Un al doilea jandarm a intervenit pentru a gestiona situația. Cele două persoane au opus rezistență și au fost imobilizate. Unul dintre bărbați a devenit agresiv și a fost încătușat de jandarmi. Ambii vor fi duși la parchet și la poliție, fiind suspectați de ultraj, arată Mediafax.

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Pelerini amendați de jandarmi, după ce au forțat rândul pentru a ajunge la moaște

Însă, nu este prima situație de acest tip care a avut loc la pelerinajul din Iași. Marți, 13 octombrie, mai multe persoane au fost imobilizate de jandarmi, la scurt timp după ce au forțat rândul pentru a ajunge la moaște. Jandarmii au intervenit, după ce aceștia au devenit recalcitranți și au provocat scandal. În urma incidentului, jandarmii au aplicat amenzi în valoare totală de 900 de lei.

„Cu privire la intervenția jandarmilor pe timpul asigurării măsurilor de ordine și siguranță publică la pelerinajul de la Iași, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău face următoarele precizări:

Astăzi, în jurul orei 19:00, un grup format din mai multe persoane a încercat să părăsească culoarul destinat pelerinilor, în încercarea de a depăși rândul de așteptare către raclă. Forțele de ordine au intervenit imediat, recomandându-le persoanelor respective să respecte ordinea și să urmeze traseul stabilit.

În urma indicațiilor transmise de jandarmi, persoanele în cauză au devenit recalcitrante, au început să provoace scandal și au creat indignare în rândul celorlalți cetățeni.

Pentru ca situația să nu degenereze și să nu fie pusă în pericol siguranța celorlalți pelerini, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea persoanelor respective.

În urma incidentului, jandarmii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, art. 2, pct. 24, pentru provocarea ori participarea la scandal, valoarea totală a amenzilor fiind de 900 de lei.

Reamintim tuturor participanților că respectarea indicațiilor forțelor de ordine și a regulilor de acces este o măsură obligatorie, care contribuie la desfășurarea în siguranță a pelerinajului”, arată un comunicat al Jandarmeriei.

Pelerinajul are loc în perioada 8 – 15 octombrie 2026.

Sursă video: BZI