Scandal la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Mai multe persoane au fost imobilizate de jandarmi, după ce au forțat rândul pentru a ajunge la moaște

Scandal la pelerinajul de Sfânta Parascheva în ziua de marți, 13 octombrie 2026. Mai multe persoane au fost imobilizate de jandarmi, după ce au forțat rândul pentru a ajunge la moaște. Forțele de ordine au aplicat patru amenzi în valoare de 900 de lei.

Mai mulți pelerini au provocat scandal marți seară, la Iași, după ce au încercat să sară peste rând pentru a ajunge la racla cu sfintele moaște. Jandarmii au intervenit și le-au cerut să respecte traseul stabilit. Potrivit forțelor de ordine, persoanele au devenit recalcitrante și au stârnit un scandal, precum și „indignare în rândul celorlalţi cetăţeni”.

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Jandarmii au aplicat amenzi

Jandarmii au imobilizat persoanele care au creat tensiuni și au sărit peste rând, apoi le-au aplicat amenzi în valoare totală de 900 de lei. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:00.

„Cu privire la intervenția jandarmilor pe timpul asigurării măsurilor de ordine și siguranță publică la pelerinajul de la Iași, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău face următoarele precizări:

Astăzi, în jurul orei 19:00, un grup format din mai multe persoane a încercat să părăsească culoarul destinat pelerinilor, în încercarea de a depăși rândul de așteptare către raclă. Forțele de ordine au intervenit imediat, recomandându-le persoanelor respective să respecte ordinea și să urmeze traseul stabilit.

În urma indicațiilor transmise de jandarmi, persoanele în cauză au devenit recalcitrante, au început să provoace scandal și au creat indignare în rândul celorlalți cetățeni.

Pentru ca situația să nu degenereze și să nu fie pusă în pericol siguranța celorlalți pelerini, jandarmii au intervenit pentru imobilizarea persoanelor respective.

În urma incidentului, jandarmii au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, art. 2, pct. 24, pentru provocarea ori participarea la scandal, valoarea totală a amenzilor fiind de 900 de lei.

Reamintim tuturor participanților că respectarea indicațiilor forțelor de ordine și a regulilor de acces este o măsură obligatorie, care contribuie la desfășurarea în siguranță a pelerinajului”, arată un comunicat al Jandarmeriei.

Tot astăzi, la Iași, au fost pregătite circa 60.000 de sarmale pentru „Masa Pelerinilor”. Mai multe detalii AICI. Totodată, peste o mie de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în primele 5 zile ale pelerinajului. Pelerinajul are loc în perioada 8 – 15 octombrie 2026.