Frankfurter Allgemeine Zeitung: Cazul Nobelului pentru Pace e o decizie contra lui TRUMP /Maria Machado oricum nu poate înlătura regimul din Venezuela

11 oct. 2025, 06:15, Știri externe
Maria Corina Machado nu va putea înlătura regimul Nicolas Maduro chiar dacă a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace, dar decizia Comitetului Nobel îl lasă fără nimic pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, observă publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Premiul Nobel pentru Pace nu trebuie luat în serios atât de mult cât face Donald Trump. Perceput obiectiv, reflectă perspectivele asupra lumii ale lui Jørgen Watne Frydnes, Asle Toje, Anne Enger, Kristin Clemet, și Gry Larsen. Aceștia sunt cei cinci membri ai Comitetului Nobel din Norvegia, politicieni, analiști politici și activiști, iar opiniile lor politice nu pot fi considerate valabile pe plan mondial”, scrie Nikolas Busse, în publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Gafele Comitetului Nobel sunt notorii. Helmut Kohl nu a primit niciodată distincția, Barack Obama a primit-o practic pentru nimic, Abiy Ahmed Ali a declanșat război în propria țară după obținerea Premiului, iar Aung San Suu Kyi a fost acuzată ulterior de genocid. Nici nu se poate spune că lumea a devenit mai pașnică din 1901, când Premiul a fost decernat prima dată.

Decizia Comitetului Nobel este contra lui Trump

Acordarea Premiului din 2025 Maríei Corina Machado trebuie percepută prin această prismă: politicianul de opoziție din Venezuela este un curajos luptător pentru democrație, într-un stat condus de un regim autocrat de stânga.

”Cu toate acestea, Maria Machado nu a deținut niciodată vreo funcție guvernamentală, de aceea, distincția este un pariu pe un viitor incert. Soarta lui Juan Guaidó, a cărui recunoaștere ca președinte de către statele occidentale a eșuat să îl aducă la putere, a demonstrat că presiunile simbolice din străinătate nu sunt suficiente pentru înlăturarea regimului de la Caracas. Decizia de acum este și una împotriva lui Trump. Unii ar argumenta că armistițiul din Gaza a venit prea târziu și că Trump nu a adus prea multă pace, nici măcar în Ucraina. Iar politicile sale interne sunt parte a identității sale, un lucru evident chiar și din Norvegia”, concluzionează editorialistul Nikolas Busse.

