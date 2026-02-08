Scenariile Apocalipsei, explicate de oamenii de știință. Cât timp ar mai putea exista viața pe planeta noastră 

Oamenii de știință avertizează că existența umană are un termen limită pe Pământ, dictat de evoluția Soarelui și a Universului, deși planeta noastră oferă în prezent condiții ideale pentru viață.

Astfel, potrivit estimărilor astronomilor, Terra ar putea deveni nelocuibilă în câteva sute de milioane de ani, iar distrugerea completă ar putea avea loc peste aproximativ 5 miliarde de ani.

Soarele devine tot mai fierbinte, pe măsură ce îmbătrânește, mai explică specialiștii, care precizează că, în intervalul de 1–1,5 miliarde de ani, creșterea temperaturii va evapora oceanele și va declanșa un efect de seră permanent, asemănător celui de pe Venus, făcând viața imposibilă, notează sciencing.com.

Mai mult, în timp, procesele naturale ale planetei vor conduce, la distrugerea ecosistemelor și a lanțurilor alimentare, chiar și în absența poluării și a activității industriale.

În acest context, omenirea ar fi nevoită să părăsească Pământul cu mult înainte ca Soarele să intre în faza de gigantă roșie, moment în care va înghiți planetele interioare.

Pe termen foarte lung, cercetătorii analizează și soarta Universului, iar concluzia lor eeste că, după trilioane de ani, stelele se vor stinge, galaxiile vor dispărea, iar materia va fi absorbită de găuri negre.

Totodată, unele teorii indică un final rece și întunecat („Big Freeze”), în timp ce altele vorbesc despre un colaps cosmic („Big Crunch”) sau o destrămare totală a materiei („Big Rip”).

Dar, deși aceste scenarii par apocaliptice, oamenii de știință afirmă că ele se vor produce la scări de timp incomparabil mai mari decât existența actuală a umanității.

Până atunci, însă, experții subliniază faptul că provocarea reală rămâne protejarea condițiilor care fac viața posibilă aici și acum.

