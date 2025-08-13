LOVITURĂ pentru preoți și călugări: Fără asigurare medicală din septembrie

Începând cu data de 1 septembrie 2025, preoții, călugării și călugărițele din România nu vor mai putea beneficia de asigurare medicală gratuită. Măsura fiscal-bugetară adoptată de actuala coaliție de guvernare elimină de acum această categorie din lista celor exceptați de la plata contribuției la sănătate.

Până acum, personalul monahal era asigurat fără costuri, însă, după intrarea în vigoare a noilor reguli, accesul la serviciile medicale se va face doar în baza plății contribuției. Aceasta va fi achitată în două tranșe, prin depunerea declarației unice la organele fiscale, cu 25% din suma plătită la momentul depunerii și restul de 75% până la data de 25 mai 2026.

„Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a declarat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași.

De la plată vor fi exceptate doar persoanele cu adevărat nevoiașe, cum sunt beneficiarii programelor sociale sau cei cu afecțiuni grave.

„Personalul monahal deține PFA-uri prin care obține venituri din vânzarea de lumânări și din diverse slujbe religioase. Sunt venituri înregistrate, iar decizia de a-i include în categoria persoanelor care trebuie să plătească contribuția de sănătate nu a fost întâmplătoare. Măsura a venit după confirmarea unor informații privind aceste surse de câștig”, a precizat Monalisa Artenie.

