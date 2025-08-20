Schimbare de strategie pentru atragerea investițiilor străine. Nazare: „Avem nevoie de REGULI clare și echilibrate”

România are nevoie de o schimbare fundamentală în modul de atragere a investițiilor străine, bazată pe reguli clare și echilibrate, pentru a oferi un mediu predictibil și atractiv companiilor internaționale, a scris într-o postare pe Facebook ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după o întâlnire cu însărcinatul cu afaceri al SUA la București, Michael Dickerson.

„Cred că trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine. Avem nevoie de reguli clare şi echilibrate, pentru ca investitorii serioşi să găsească în România un mediu predictibil şi atractiv. Creşterea investiţiilor înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă şi şansa ca România să îşi valorifice potenţialul. Vom continua dialogul cu partenerii americani pentru a aduce cât mai multe proiecte şi companii în ţara noastră”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Nazare a subliniat că Statele Unite rămân un partener strategic important pentru România, mai ales în ceea ce privește atragerea de capital, tehnologie și know-how. În cadrul discuțiilor, a fost reafirmat interesul comun pentru dezvoltarea proiectelor de tip parteneriat public-privat (PPP), dar și pentru stimularea investițiilor străine directe (FDI).

„Discuţie consistentă azi la Ministerul Finanţelor cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la Bucureşti, despre întărirea parteneriatului nostru strategic şi atragerea mai multor investiţii americane în România. Am subliniat azi în cadrul întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA interesul nostru pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP) şi pentru creşterea investiţiilor străine directe (FDI). România are nevoie de capital, tehnologie şi know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noştri importanţi în acest proces”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanțelor a reamintit că această întâlnire vine după o serie de discuții și negocieri purtate atât cu Departamentul de Comerț al SUA, cât și cu state europene care au o experiență solidă în domeniul parteneriatelor public-private.

Surse foto: Mediafax Foto / Alexandru Drobe

CITEȘTE ȘI: