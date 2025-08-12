Schimbare majoră pentru românii care vor viză SUA! Din septembrie, doar anumite categorii scapă de interviu

ACTUALITATE O firmă din Austria caută să angajeze oameni cu 5.000 de euro pe lună, dar nimeni nu vrea să se angajaze. Nu e nevoie nici de studii
16:26
Ambasada SUA a anunțat modificări importante privind procedura de reînnoire a vizelor fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar anumite categorii de solicitanți vor mai putea beneficia de această facilitate.
Noile reguli vor restrânge semnificativ accesul la procedura simplificată, obligându-i pe ceilalți aplicanți să treacă prin interviul clasic.
Sursa foto: Profimedia
CITEȘTE ȘI:
Se ELIMINĂ statutul de coasigurat de la 1 septembrie 2025. Ce schimbări aduce noua lege a asigurărilor de sănătate
TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier
Declarație uluitoare! Mungiu Pippidi susține că lupta anticorupție a fost dirijată de Bruxelles: „SRI i-a ascultat pe TOȚI!”