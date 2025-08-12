Schimbare majoră pentru românii care vor viză SUA! Din septembrie, doar anumite categorii scapă de interviu

Ambasada SUA a anunțat modificări importante privind procedura de reînnoire a vizelor fără interviu. Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar anumite categorii de solicitanți vor mai putea beneficia de această facilitate.

Potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a U.S. Embassy Bucharest , vor mai fi eligibile doar următoarele categorii:

Solicitanții care își reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetățenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni și care aveau vărsta de cel puțin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare.

Solicitanții de vize A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1.

Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale.

Noile reguli vor restrânge semnificativ accesul la procedura simplificată, obligându-i pe ceilalți aplicanți să treacă prin interviul clasic.

