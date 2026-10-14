Parlamentul a adoptat o lege care permite femeilor să aleagă persoana care le însoțește în timpul travaliului și al nașterii. Tații vor putea fi prezenți dacă mamele își doresc acest lucru. Legea urmează să ajungă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat adoptarea legii și a subliniat că prezența tatălui la naștere nu ar trebui să depindă de regulile fiecărei maternități. Aceasta a precizat că tot mai mulți tați vor să fie alături de mame în sala de naștere, dacă ele își doresc acest lucru, arată Mediafax.

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„Pentru ei, nașterea nu e un eveniment la care aștepți pe hol. E un început, o nouă viață, și vor să fie aproape de mama copilului lor, în sala de naștere, atunci când ea își dorește asta”, a transmis Raluca Turcan.

Legea a fost inițiată de senatoarea USR Ruxandra Cibu-Deaconu și co-semnată de Raluca Turcan. Actul modifică Legea drepturilor pacientului și introduce reguli noi pentru maternitățile publice și private.

O singură persoană poate intra în sala de nașteri

Femeile vor putea fi însoțite, la cerere, de o persoană aleasă pe durata travaliului, nașterii și transferului în spital. Dreptul va putea fi limitat doar în situații excepționale, justificate medical. Însoțitorii vor trebui să respecte normele de igienă și siguranță. Soțul, partenerul, mama, sora, sau o altă persoană apropiată se află printre cei care ar putea avea dreptul să se afle în sala de naștere.

„Prin această lege, femeia are dreptul să aibă lângă ea persoana pe care o alege, fie că este soțul, partenerul, mama, sora sau o altă persoană apropiată. Acest drept va putea fi restrâns doar în situații excepționale, justificate medical”, a precizat Raluca Turcan.

Maternitățile publice și private vor trebui să protejeze intimitatea femeilor în timpul nașterii. Spitalele nu vor putea interzice prezența însoțitorului ales, decât din motive medicale sau epidemiologice justificate.

De asemenea, nou-născutul nu va putea fi separat de mamă după naștere sau în timpul internării, decât în situații justificate. Maternitățile vor trebui să faciliteze contactul timpuriu, alăptarea și cazarea mamei împreună cu copilul, în condiții de siguranță.

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ