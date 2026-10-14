Noua inițiativă pregătită de parlamentari și-a propus să depășească obstacolele juridice, oferind fermierilor stabilitatea cerută de investițiile pe termen lung, fără să afecteze drepturile proprietarilor de terenuri.

Potrivit deputatului, citat de Agro-tv, discuțiile au avansat, inclusiv în privința problemelor juridice care au blocat adoptarea legii în trecut.

Luptă între juridic și realitatea din teren

Parlamentarul spune că una dintre principalele probleme rămâne găsirea unui echilibru între dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole și dreptul fermierilor de a le folosi în baza contractelor de arendă.

„Am vorbit cu colegii liberali și avem o formă mai avansată a proiectului de lege. Noi avem, în Parlament, o luptă între faptic, ceea ce se întâmplă în teritoriu, și partea juridică, cea pe fond, acolo unde Comisia juridică pune partea de proprietate versus utilizarea terenului într-o altă umbră”, a explicat George Scarlat, în emisiunea ”Agricultura la Raport”.

În opinia deputatului, discuțiile dintre parlamentari au dus în final la apropierea pozițiilor. Acesta intenționează să propună organizarea unei dezbateri înainte de depunerea oficială a inițiativei legislative.

„Cred că am ajuns la o oarecare înțelegere pe legea arendei. O să-i propun președintelui Comisiei să facem o dezbatere înainte să o depunem”, a explicat parlamentarul.

Scarlat a subliniat că a discutat acest subiect și cu Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

Legea arendei, blocată de probleme de constituționalitate

Legea arendei a fost blocată în trecut de o serie de probleme de constituționalitate. În februarie 2025, Curtea Constituțională a respins un proiect care prevedea, printre altele, o durată minimă de 7 ani pentru contractele de arendă. Judecătorii au considerat că anumite prevederi restrângeau disproporționat drepturile proprietarilor de terenuri.

În paralel cu discuțiile din Parlament, fermierii încearcă să găsească soluții. Astfel, o asociație a agricultorilor din vestul țării, care îl include și pe fermierul arădean Cosmin Micu, a apelat la specialiști în domeniul juridic pentru elaborarea unei variante proprii pentru legea arendei.