Școală care își produce singură energia, în sectorul condus de Daniel Băluță: ”Construim, de la zero, o clădire nouă, la standarde moderne”

21 ian. 2026, 20:23, Actualitate
Daniel Băluță a început modernizarea unei școli din cartierul Tineretului. Edilul sectorului 4 a publica un videoclip în care arată ce noutăți au adus pe șantierul școlar.

Noutăți în sectorul 4, primarul Daniel Băluță consolidează și modernizează o școală care ar urma să aibă 22 de săli de clasă și 5 laboratoare. Potrivit informațiilor furnizate de acesta, clădirea va fi de tip nZEB, adică un consum aproape de 0. Mai exact, aceste tipuri de clădiri își produc propria energie.

” Update de pe șantierul școlar de pe strada V.V. Stanciu, în cartierul Tineretului.

Ce facem aici?

Consolidăm, modernizăm și mansardăm corpul existent, care va avea 22 de săli de clasă și 5 laboratoare.

Consolidăm integral sala multifuncțională și construim, de la zero, o clădire nouă, la standarde moderne.

Toate clădirile sunt nZEB – consum aproape zero! Asta înseamnă:

aer proaspăt filtrat și climatizat;

panouri fotovoltaice;

pompe de căldură și eficiență energetică;

costuri reduse.

Practic, o școală care își produce propria energie!”, a scris Daniel Băluță pe contul său de Facebook.

Ce sunt clădirile nZEB

O clădire nZEB ( Zero-Energy Buildings n.r. clădiri cu consum de energie aproape zero) sunt clădiri proiectate și construite astfel încât să aibă un consum foarte de mic de energie, iar cea mai mare parte a energiei necesare pentru funcționare să provină din surse regenerabile.

Potrivit legislației din România, din 2021, toate clădirile noi trebuie să respecte standardul nZEB.

