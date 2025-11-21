Prima pagină » Actualitate » Gândul publică memorandumul secret prin care Ioana Dogioiu a obținut sinecura de la Radio. Cum motivează premierul Bolojan excepția de la lege pentru purtătorul său de cuvânt

Gândul publică memorandumul secret prin care Ioana Dogioiu a obținut sinecura de la Radio. Cum motivează premierul Bolojan excepția de la lege pentru purtătorul său de cuvânt

21 nov. 2025, 07:00, Actualitate
Gândul publică memorandumul secret prin care Ioana Dogioiu a obținut sinecura de la Radio. Cum motivează premierul Bolojan excepția de la lege pentru purtătorul său de cuvânt
Galerie Foto 3

Ioana Ene Dogioiu este purtător de cuvânt al Puterii Executive dar este și reprezentant al aceleiași Puteri în conducerea unei instituții de presă, fie ea și de stat. Totul se întâmplă pe bani publici și prin excepții de la lege făcute chiar de către premierul Ilie Bolojan. 

Gândul publică astăzi în exclusivitate memorandumul clasificat prin care Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului a fost propusă spre numire – pe cale excepțională – în Consiliul de Administrație al Radio România. 

Așa cum a dezvăluit Gândul, Guvernul Ilie Bolojan a adoptat joi, în ședința de guvern, memorandumul secret prin care Dogioiu a obținut „cu acte în regulă” sinecura la Radio, cu acceptul premierului Bolojan.

În memorandum, este stipulat clar că Ioana Ene Dogioiu este o EXCEPȚIE la legea privind incompatibiltățile în funcții publice, așa cum a relatat Gândul încă de la început.

În documentul clasificat scrie negru pe alb: „Funcția de secretar de stat, funcția de subsecretar de stat și funcțiile asimilate acestora sunt INCOMPATIBILE cu exercitarea altei funcții publice de autoritate”. 

Gândul publică în exclusivitate memorandumul CLASIFICAT în care Ioana Dogioiu este numită în CA al SRR

Bolojan: „Ioana Dogioiu asigură numirea unei conduceri profesionale, existând interesul unei bune administrări a patrimoniului”

În același document secret, Ilie Bolojan – prin șeful Cancelariei Mihai Jurca – susține că Ioana Ene Dogioiu „va asigura dezideratul numirii unei conduceri profesionale la nivelul acestei societăți a statului, existând interesul public al bunei administrări a patrimoniului entității în cauză„.

Guvernul îi face și o prezentare lui Dogioiu pentru a justifica numirea sa: „Doamna Dogioiu este un specialist cu experiență solidă de peste 3 decenii în domeniul jurnalismului – radio, televiziune și presă scrisă, care a lucrat în mediul public, în mediul privat, atât în calitate de realizator, cât și în calitate de senior editorialist”.

Noul Consiliu de Administrație al SRR a fost votat marți, în Parlament, cu 249 de voturi favorabile și 4 contra, și a inclus-o și pe Nadina-Ioana Dogioiu ca membru titular din partea Guvernului.

Numirea lui Dogioiu, contestată de ONG-uri: „Guvernul propune un candidat cu dublă funcție”

Mai multe organizații nonguvernamentale și nonprofit au lansat marți o scrisoare deschisă în care au avertizat că nominalizarea purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, în Consiliul de Administrație al Radioului public ridică „probleme de compatibilitate și de independență instituțională”.

Guvernul propune un candidat „cu dublă funcţie” la radioul public — un atentat la autonomia instituţiei”. Așa îşi încep scrisoarea cele două organizaţii.

În opinia ActiveWatch, propunerea de către Executiv a unui candidat „cu dublă funcție” la radioul de stat reprezintă „un atentat la autonomia instituției”. Pe lângă ActiveWatch, scrisoarea este semnată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Centrul pentru Inovare Publică, Centrul de Resurse Juridice și CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică.

Cele două organizaţii atrag atenţia că funcţia de comunicator al Guvernului este incompatibilă cu rolul de administrator al serviciului public de radio, chiar dacă Legea nr. 41/1994 nu menţionează explicit poziţia de purtător de cuvânt în categoria membrilor Guvernului care nu pot face parte din CA.

Ioana Ene Dogioiu – „excepția de regulă”

Ioana Ene Dogioiu a fost numită ca reprezentant al Guvernului în CA al SRR pe o excepție la legea privind incompatibiltățile în funcții publice.

Potrivit legii 161/2003 privind regimul incompatibilăților,  art 84 –  alin 1, litera c – funcția de secretar de stat – cea pe care este încadrată Ioana Ene Dogioiu – este teoretic incompatibilă cu „funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice”.

Însă o excepție de la lege regăsită în alin 3, prevede următoarele (text lege):

În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta”.

Dogioiu: „Dacă a existat sau nu o ilegalitate, domnii parlamentari puteau s-o constate”

Întrebată joi, după ședința de Guvern, cum comentează acuzaţiile la adresa sa cu privire la „implicarea Guvernului în politica postului de radio public”, după numirea ei în Consiliul de Administraţie al SRR, Dogioiu spune că n-are nicio treabă una cu alta.

Membrii Consiliului de Administraţie nu au absolut nicio atribuţie în privinţa politicii editoriale şi vă spun, dacă vreţi, şi din propria experienţă, cât am lucrat în TVR – eram editor general pe vremea aceea – nu m-am întâlnit niciodată cu vreun membru al Consiliului de Administraţie. Membrii Consiliului de Administraţie au cu totul o altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, este vorba despre bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială”, declară Ioana Dogioiu

Pe partea de legalitate sau nelegalitate, țin să vă amintesc că a existat un vot individual în Comisiile reunite ale Parlamentului și apoi un vot în Plenul parlamentului. Deci dacă a existat sau nu o ilegalitate, cred că domnii parlamentari puteau s-o constate. În ceea ce privește memorandumul adoptat astăzi, el are o valoare de ratificare”, adaugă Dogioiu.

