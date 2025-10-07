Prima pagină » Actualitate » Se clatină coaliția de guvernare? Reforma administrației și alegerile pentru Capitală aprind și mai tare spiritele între PSD și PNL

07 oct. 2025, 08:00, Actualitate
Liderii coaliției de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților – se reunesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, într-o ședință care se anunță tensionată. Pe ordinea de zi se află reforma administrației locale și organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Reforma administrației locale a stârnit, în ultimele luni, cele mai multe tensiuni în interiorul coaliției. Inițial, aceasta trebuia inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscale, însă discuțiile s-au blocat din cauza procentului de reduceri de posturi propus de premierul Ilie Bolojan.

Surse politice au declarat pentru Gândul că premierul a solicitat un mandat clar de la fiecare partid pentru a finaliza pachetul de reforme. PSD s-a conformat și a convocat luni Biroul Politic Național, unde primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat principalele măsuri susținute de social-democrați.

PSD cere reduceri și la centru: „S-a pornit de la cifre greșite”

PSD condiționează aplicarea reformei de o reducere echitabilă a personalului, atât la nivel local, cât și central. Social-democrații propun o scădere de 20% a posturilor efectiv ocupate în administrația locală, dar și o reducere de 10% la nivelul administrației centrale.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în administrația publică locală. Practic, în acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală”, a adăugat aceasta”, a spus Olguța Vasilescu.

Edilul Craiovei a mai subliniat că PSD „a procedat foarte bine că a blocat acest pachet”.

În primul rând aș vrea să vă spun că a fost foarte bine că am blocat acest pachet în momentul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi, pentru că asta ar fi însemnat efectiv blocarea administrației publice locale, pentru că s-a pornit de la premise greșite, de la cifre greșite, se știa că sunt 330.000 de oameni în administrația publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000”, a spus Olguța Vasilescu.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan este deschis la o formulă care să ducă la reducerea a 10.000 – 13.000 de posturi din aparatul administrativ local, potrivit surselor citate de Gândul.

Alegerile pentru Capitală pot rupe coaliția

Pe lângă reforma administrației, liderii mai au de discutat și despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, un  subiect care ar putea arunca în aer coaliția de guvernare. Surse politice afirmă că presiunea pentru stabilirea unui calendar electoral clar vine din partea USR, prin vocea premierului Bolojan, care ar fi avansat data de 23 noiembrie pentru scrutin.

Întrebat într-o conferință de presă despre o posibilă poziție comună a coaliției, premierul a declarat că „dacă nu se va ajunge la un acord, a forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție, ceea ce nu cred că ar fi bine”.

„Chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în așa fel încât să fim în spiritul legii și să avem un primar cu un mandat stabil în Capitală, pentru că întotdeauna un interimat, indiferent unde este el, nu are autoritatea unui primar care are zeci de mii sau sute de mii de voturi în cazul Bucureștiului în spate, dar aici v-am spus, e o problemă de realitate politică”, a adăugat Ilie Bolojan.

Surse guvernamentale spun că e puțin probabil ca alegerile pentru Capitală să mai aibă loc în acest an, în lipsa consensului PSD.

Grindeanu vrea un candidat comun pentru București 

De partea cealaltă, social-democrații spun că dacă nu vor merge la urne fără un canidat comun, atunci „ce mai căutăm în această coaliție”, a spus Sorin Grindeanu.

„Politic, noi am enunţat câteva condiţii, vorbind de o coaliţie politică, şi anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid, membru al acestei coaliţii, să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliţie politică, izolaţi faţă de ceilalţi, ceea ce ne duce într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări, ce mai căutăm în această coaliţie”, a declarat luni, liderul PSD. (detalii AICI)

Reamintim că termenul legal de 90 de zile pentru organizarea alegerilor din Capitală a expirat pe 24 august 2025. Potrivit Codului Administrativ, funcția de primar general a devenit vacantă la 25 mai 2025, odată cu demisia lui Nicușor Dan. Guvernul are obligația legală de a organiza scrutinul în cel mult trei luni – termen deja depășit.

