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Se modifică pragul de la care se va plăti CASS la pensie, de la 1 ianuarie 2027. 780.000 de pensionari români vor primi mai mulți bani

Se modifică pragul de la care se va plăti CASS la pensie, de la 1 ianuarie 2027. 780.000 de pensionari români vor primi mai mulți bani
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Vești bune pentru pensionari. Începând cu 1 ianuarie 2027, sute de mii de români ar putea primi mai mulți bani.

Sute de mii de pensionari din România ar putea avea parte de o veste mult așteptată. Mai exact, este vorba despre pragul de la care se va plăti CASS la pensie.

Care este condiția

În cazul în care Florin Manole va ocupa poziția de ministru al muncii, pensionarii ar urma să primească mai mulți bani. Florin Manole a declarat că „CASS pentru pensiile între 3.000 și 4.000 de lei va fi eliminat”, conform Newsweek.

Prin această măsură, pragul pentru plata CASS la pensii ar urma să fie majorat de la 3.000 la 4.000 de lei, conform promisiunii făcute de Manole. Astfel, 780.000 de pensionari români cu pensii între 3.000 și 4.000 NU vor mai plăti CASS.

În același timp, pensionarii cu venituri din pensii de peste 4.000 de lei vor achita contribuții de asigurări sociale de sănătate mai mici. În prezent, un pensionar care încasează o pensie de 5.000 de lei plătește 200 de lei CASS. Dacă pragul de la care se aplică această contribuție va fi majorat la 4.000 de lei, așa cum propune Manole, același pensionar va plăti doar 100 de lei.

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