Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a publicat, recent, o declarație intitulată „Occidentul se pregătește să dea vina pe Rusia pentru un posibil accident la Centrala Nucleară din Zaporojie” și avertizează asupra unei „operațiuni majore de sabotaj”.

„Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse relatează că, potrivit informațiilor primite de SVR, membrii europeni NATO solicită regimului de la Kiev să găsească modalități de a schimba urgent cursul negativ al conflictului ucrainean pentru occidentali și percepția acestuia de către publicul occidental. Cea mai eficientă modalitate de a atinge acest obiectiv este efectuarea unei operațiuni majore de sabotaj cu victime în rândul ucrainenilor și al cetățenilor UE, similară tragediei zborului malaezian MH17 din 2014”, a transmis Biroul de Presă al SVR, potrivit The Insider.

„În acest sens, se ia în considerare op țiunea organizării unei operațiuni de sabotaj la Centrala Nucleară din Zaporojie , cu topirea reactoarelor sale nucleare.

Influentul ONG britanic Chatham House a calculat deja consecințele unui astfel de accident.

Datele dintr -o simulare pe calculator special realizată au arătat că, țin ând cont de modelele vântului și de mișcarea aerului, locuitorii din zonele controlate de Kiev și cetățenii țărilor UE din apropierea frontierei de vest a Ucrainei ar fi afectați de răsp ândirea particulelor radioactive.

Cel mai dificil aspect al implement ării unui astfel de plan, potrivit think tank-ului, este cum să se tragă la răspundere Rusia pentru dezastru”, acuză SVR.

Centrala nucleară din Zaporojie folosește reactoare răcite cu apă VVER-1000, cărora le lipsesc „sistemele de prindere a miezului”

Biroul de presă al SVR a mai transmis – potrivit The Insider – că Chatham House intenționează să pregătească argumente în avans pentru „orice evoluție a evenimentelor”. Se preconizează că se va asigura că mediatizarea situației se va face astfel încât publicul occidental „să fie în mod neechivoc de partea Kievului” în chestiunea stabilirii cine este de vină pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Încă o dată, trebuie să spunem că, chiar și în ceea ce privește problemele de siguranță nucleară, care sunt atât de importante pentru publicul larg, elitele totalitar-liberale acționează conform unor modele antiumane, de mult timp stabilite”, acuză SVR.

„Occidentul colectiv” este din nou gata să înșele, se mai arată în comunicatul SVR, „și chiar să ucidă ucraineni și cetățeni ai țărilor occidentale pentru a atribui crimele regimului de la Kiev Rusiei și a justifica politica sa rusofobă și eforturile de a incita la război”.

Afirmația SVR este la prima vedere neverosimilă, notează The Insider.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei acuză „Occidentul colectiv” c ă plănuiește un dezastru comparabil cu Cernob îl – unul care ar contamina nu doar Ucraina, ci și teritoriul UE.

Este greu de imaginat că liderii din țările democratice ar putea provoca în mod deliberat victime în mas ă în rândul propriilor cet ățeni, indiferent de presupusele lor motive politice.

Din punct de vedere tehnic, un astfel de sabotaj este, de asemenea, imposibil. Centrala nucleară din Zaporojie, care a intrat în funcțiune în 1984, folosește reactoare răcite cu apă VVER-1000, cărora le lipsesc „sistemele de prindere a miezului” – o caracteristică de siguranță care nu a fusese încă proiectată la momentul construcției sale.

Deși o defecțiune a sistemelor de răcire ar putea duce, teoretic, la topirea miezului, acest lucru ar necesita ca reactoarele să fie în funcțiune – ceea ce, în prezent, nu este cazul.

„ Reactoarele nu funcționează, iar combustibilul nu se poate înc ălzi la niveluri periculoase”

Pe 13 aprilie 2024, conducerea instalată de Rusia la centrala ocupată a anunțat că toate cele șase reactoare au fost plasate într-o „oprire la rece”, oprind producția de electricitate. În această stare, reactoarele necesită încă răcire, dar orice potențială defecțiune s-ar desfășura foarte lent.

Experta în energie nucleară Olha Koșarna a declarat pentru Canalul 24 din Ucraina că o topire a reactorului este „puțin probabilă”.

„O topire a miezului reactoarelor nucleare este puțin probabilă. Reactoarele nu funcționează, iar combustibilul nu se poate încălzi la niveluri periculoase.

Dacă sistemul de răcire nu poate fi întreținut nici măcar cu ajutorul pompelor de rezervă, experții prevăd că ar putea apărea o situație periculoasă în 100 de zile.

Dar este imposibil de imaginat că toate generatoarele de rezervă s-ar defecta”, a explicat Olha Koșarna.

Canalul 24 a menționat că, chiar și în cazul unei defecțiuni grave, riscul unui accident rămâne minim, fiind implementate mai multe sisteme de siguranță, iar personalul rus continuă să monitorizeze operațiunile.

„ C entrala nu a funcționat de mai bine de doi ani și se află în oprire la rece ”

Inginerul Oleksandr Krupnyi, fost angajat al ZNPP, a declarat pentru The Insider că întreruperile de curent de la centrală „nu prezintă un risc grav de accident”.

„Penele de curent de la centrala din Zaporijia nu prezintă un risc grav de accident, deoarece, de la începutul ocupației, rușii au instalat acolo 18 până la 20 de generatoare diesel de mare capacitate. Aceștia pot furniza atât combustibil cât este necesar.

Rosatom va depune toate eforturile pentru a arăta AIEA ce parteneri de încredere sunt și cât de capabili sunt să asigure siguranța nucleară. În timpul ultimei pene de curent, șase sau șapte generatoare erau în funcțiune, iar restul erau în stand-by.

În plus, centrala nu a funcționat de mai bine de doi ani și se află în oprire la rece – miezul reactorului nu mai este fierbinte, așa că o topire în aceste condiții este imposibilă”, a precizat Oleksandr Krupnyi.

Centrala și-a încetat funcționarea după distrugerea barajului Kakhovka, pe 6 iunie 2023, care a golit rezervorul care furniza apa de răcire. Rusia intenționează acum să reia parțial operațiunile prin construirea unei stații de pompare pentru reumplerea iazului de răcire cu apă din râul Dnipro.

Krupnyi a adăugat că repornirea uneia sau a două unități ar necesita doar iazul și două turnuri de răcire, care ar putea fi alimentate cu apă de fântână:

„Pentru a lansa una sau două unități, există suficientă apă în iazul de răcire și în două turnuri de răcire. De asemenea, pot alimenta iazul folosind apă din fântâni”, a mai spus Oleksandr Krupnyi.

Comentariile SVR despre „modelele vântului” sunt înșelătoare

Experții avertizează, însă, că o repornire ar fi riscantă. Centrala folosea anterior combustibil nuclear fabricat în SUA de la Westinghouse, pe care Rosatom nu este autorizată să îl utilizeze. Înainte de începerea operațiunilor, acest combustibil ar trebui înlocuit cu combustibil rusesc.

De asemenea, amplasamentul se confrunt ă cu o lipsă de personal, deoarece majoritatea specialiștilor ucraineni au plecat, iar puțini ingineri ruși sunt dispuși să lucreze într -o zon ă de război.

Prin urmare, declarația reprezentanților SVR ar putea fi o încercare de a învinov ăți, preventiv, Ucraina pentru orice potențial incident tehnic la instalație.

Comentariile SVR despre „modelele vântului” sunt, de asemenea, înșelătoare. În realitate, vânturile din zona Enerhodar, unde se află centrala nucleară, bat în general dinspre vest și sud-vest pe tot parcursul anului.

Aceasta înseamnă că teritoriile cele mai expuse riscului în cazul unei eliberări de substanțe contaminante ar fi probabil cele controlate de Ucraina în jurul orașului Zaporojie, precum și zonele ocupate de Rusia – dar nu și țările din Uniunea Europeană, mai notează The Insider.

În cele din urmă, referirea la zborul MH17 al Malaysia Airlines este doar un truc propagandistic familiar. Circumstanțele acelei tragedii din 2014 au fost stabilite, concludent, de instanțele olandeze și europene. În urma anchetei, s-a stabilit că avionul a fost distrus de o rachetă rusească Buk, lansată de pe teritoriul ucrianean controlat de separatiști.

RECOMANDAREA AUTORULUI: