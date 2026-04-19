Cu o zi înainte de votul din PSD, care, cel mai probabil, va arunca în aer coaliţia de guvernare, cei doi lideri ai PSD și PNL, Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan, ies la televizor, într-un ultim efort de a-şi argumenta poziţiile.

Sorin Grindeanu şi PSD spun că ucrurile nu mai pot continua aşa, iar Bolojan trebuie să plece acasă. Liderul social democraţilor este invitat, duminică seara, la Antena 3 CNN, de la ora 21.00.

Ca şi când ar dori să afle ce au de spus întâi ceilalţi, premierul Ilie Bolojan, cel care spus că a aprins lumina şi a văzut şobolanii care rod resursele în cămară, merge într-o emisiune la B1Tv.

Prim-ministrul liberal îşi va prezenta argumentele pentru care nu vrea să demisioneze şi consideră că trebuie să continue reformele începute, de la ora 22.00.

Între timp, a fost anunţat un miting de susținere pentru premierul Ilie Bolojan în Capitală.

Luni seara, în timp ce PSD va vota ieșirea de la guvernare sau să-l trimită pe Bolojan acasă, în Piața Victoriei, grupările #rezist organizează miting de susţinere pentru premier.

Acţiunea a început deja în online, iar mai multe figuri publice au intrat în joc.

