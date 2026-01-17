Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan pune piciorul în prag: termen limită pentru finalizarea autostrăzilor Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret

17 ian. 2026, 09:29, Actualitate
Ilie Bolojan pune piciorul în prag: termen limită pentru finalizarea autostrăzilor Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret
Bolojan pune piciorul în prag: termen limită pentru finalizarea autostrăzilor / Sursa Foto: Asociația Pro Infrasctructură - Facebook

Primul-ministru Ilie Bolojan insistă ca două proiecte mari de infrastructură rutieră să fie duse la bun sfârșit. El a dat și un termen limită, anul 2030.

Aflat la Iași pentru o discuție cu primarii din județ, Bolojan a cerut o mobilizare exemplară pe șantierele autostrăzilor, scrie stiripesurse.ro.

Conectivitatea cu Republica Moldova, prioritate

Proiectele care au primit finanțare de la Uniunea Europeană sunt considerate prioritare, iar premierul vrea ca lucrările la cele două capete de autostradă din Moldova – Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret – să fie urgentate. Acest drum este considerat esenţial pentru conectivitatea României cu Republica Moldova şi pentru componenta de apărare.

„În primul rând, vom discuta despre cum punem în practică cel mai important proiect de conectivitate în Moldova, cele două capete de autostradă înspre Suceava-Siret şi Iaşi-Ungheni, a căror finanţare a fost aprobată de către Comisia Europeană”, a declarat presei Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, banii vin de la UE, prin programul european SAFE, care este dedicat apărării, dar care sprijină şi infrastructura cu utilizare duală, civilă şi militar.

Termenul limită de finalizare a lucrărilor este anul 2030.

„Este important ca, pe lângă activitatea Ministerului Transporturilor şi a companiilor care implementează proiectele, administraţiile locale să creeze condiţiile necesare pentru ca lucrările să poată începe cât mai repede. Este un punct important să clarificăm ceea ce putem face şi din plan local pentru a finaliza aceste două proiecte”, a mai subliniat premierul Bolojan.

În primăvara acestui an se vor semna contractele de proiectare şi execuţie, iar lucrările ar trebui să înceapă din toamnă sau cel târziu în primăvara anului viitor.

Bolojan, explicații despre măsurile de austeritate

Cu prilejul vizitei sale la Iași, premierul a discutat și despre măsurile bugetare şi administrative pentru anul în curs. Astfel, printre temele abordate s-au regăsit bugetul pe 2026, taxele şi impozitele locale decise de la nivel central, precum şi finanţările prin programul „Anghel Saligny”.

„Un alt punct pentru care sunt aici şi la Botoşani, aşa cum v-am spus, este să discut cu administraţiile locale despre măsurile care sunt luate astăzi în administraţie, ceea ce înseamnă bugetul de stat care va fi aprobat în luna februarie, aspectele care vin de taxele şi impozitele locale care au fost adoptate în luna decembrie, finanţările prin programul Anghel Saligny şi toate aspectele care ţin de administraţia locală, în aşa fel încât să creăm condiţii pentru ca primarii să poată performa, iar administraţia să fie în serviciu cetăţenilor”, a transmis Ilie Bolojan.

Marți, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a pus în transparenţă decizională proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.

Executivul își va angaja răspunderea pe acest proiect.

