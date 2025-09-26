Controversatul colonel Iulian Albăceanu a revenit la șefia Jandarmeriei Brăila, deși este inculpat într-un dosar DNA. Procurorii anticorupție au revocat controlul judiciar în cazul acestuia.

Mai exact, Iulian Albăceanu este acuzat că s-a implicat în afaceri, deși statutul de militar îi interzice expres acest lucru.

Iertat și revenit în funcție

Colonelul, inculpat într-un dosar instrumentat de DNA, a revenit la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila. Procurorii au dispus revocarea măsurii controlului judiciar, care care îi interzicea exercitarea funcției, relatează debrăila.ro.

Practic, Albăceanu a revenit la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Brăila, deși are calitatea de inculpat în dosarul DNA. Ofițerul a stat departe de fotoliul de șef al Jandarmeriei peste 3 luni de zile, perioadă în care s-a aflat sub control judiciar.

Tezaurul găsit de procurori acasă la șeful Jandarmeriei Brăila

Colonelul este acuzat că, pe lângă activitatea din cadrul Jandarmeriei Brăila a dezvoltat o serie de afaceri, evident incompatibile cu poziția sa profesională. Totodată, notează G4Media, procurorii au găsit acasă la șeful jandarmeriei Brăila sumele de 23.000 euro, 40.000 lei și 15.000 dolari.

Colonelul Albăceanu este acuzat de „efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

Potrivit anchetei, colonelului Albăceanu s-ar fi implicat direct sau prin interpuși în administrarea a două societăți comerciale: High Yield Group SRL și Alba Grill Fast SRL. Astfel, activitatea contravine flagrant statutului său de cadru militar activ, ce interzice participarea directă la administrarea unor societăți comerciale.

RECOMANDAREA AUTORULUI

La ce s-a referit Nicușor Dan când vorbea de influența SRI?! Tudorel Toader: Poate la protocoale/ Negrescu: Ofițerii SRI, detașați în instituții-cheie

Un ieșean a cerut în instanță DESPĂGUBIRI materiale pentru suferințele din perioada serviciului militar efectuat în 1996. Ce au spus judecătorii