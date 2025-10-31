Șeful Jandarmeriei București a fost SCHIMBAT după ce doi subordonați l-au amendat pe organizatorul comemorării de la Colectiv

Jandarmeria București a adus un nou șef în funcție, la o zi după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv, desfășurat la data de 30 octombrie, a fost amendat.

Jandarmeria București a adus în funcția de șef pe Colonelul Toma Marius Cezar, care ocupa, inițial, funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, au precizat surse pentru Gândul.

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii evenimentului de comemorare a tragediei Colectiv, a fost amendat joi seară de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”, când în piață mai erau 25 de oameni, care stăteau de veghe, cu lumânări.

Rădună a publicat pe contul de Facebook o imagine cu amenda primită, dar și un clip cu momentul în care este amendat de jandarmi.

Șeful Jandarmeriei Române: „Doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs”

Șeful Jandarmeriei Române, general maior Alin Mastan, a publicat un clip în care a prezentat scuze pentru atitudinea jandarmului care a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul marșului de la Colectiv

„În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs”, a spus Alin Mastan, adăugând că momentul are „un profund caracter emoțional și simbolic”. „Regretăm sincer acest incident, care este unul izolat. Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun, astfel încât, în viitor, să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a transmis generalul.

