Șeful Poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani și vrea să se facă instructor de înot. „Va trebui să mă resetez, cumva”

Sebastian Veștemeanu, șeful Poliției Municipiului Sibiu, s-a pensionat la vârsta de 47 de ani. Când alții trag din greu pentru a aduna ani de vechime în câmpul muncii, ca să strângă puncte de contributivitate, Veștemeanu a ales să se bucure de pensia specială, după cum scrie Turneul Sfatului.

Într-o declarație acordată respectivei publicații locale, el dezvăluie și ce planuri are de viitor.

„Dacă vor exista și alte oportunități…”

Concret, Sebastian Veștemeanu vrea să se facă instructor de înot și să fie mai aproape de familie. De altfel, polițistul afirmă că și-a neglijat copiii în toți anii cât a servit Ministerul de Interne.

„În primă fază va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că nu mai sunt în priză 24/24, 365 zile pe an, va trebui să mă resetez, cumva. Mă voi ocupa mai îndeaproape de familie și de copii, pe care i-am neglijat de multe ori în detrimentul meseriei. Și, poate, mă voi întoarce un pic la origini, în sensul în care mă voi duce către partea de instructor de înot, pentru că am terminat un liceu sportiv și am făcut înot și polo de performanță.

Dacă vor exista și alte oportunități, le voi analiza și vedem”, afirmă Veștemeanu.

Sebastian Veștemeanu a fost numit în funcția de șef al Poliției din Sibiu în anul 2018. Absolvent al Academiei de Poliției promiția 2000, a condus din 2006 Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog Sibiu.

Va împlini 48 de ani în acest an, scrie Turnul Sfatului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Procurorii DNA cercetează modul în care un cunoscut șef din Poliție s-a PENSIONAT la 40 de ani. Ofițerul a fost șef peste județul milionarilor

Culmea ipocriziei. În timp ce ministrul Radu Miruță îi înfierează pe magistrați pe tema pensiilor speciale, tatăl acestuia, fost judecător, este acuzat că s-a pensionat fără a avea vechimea necesară. Și el are acum o pensie specială

Donatoarea din campania lui Nicușor Dan, pe care USR o vrea Avocatul Poporului, are o pensie specială de 27.955 lei pe lună