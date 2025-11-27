Prima pagină » Actualitate » Semnul ciudat care a apărut la metroul din Bucureşti. Ce reprezintă, de fapt, pătratele negre şi albe alăturate

27 nov. 2025, 13:39, Actualitate
Care este semnul ciudat care a aparut la metroul din București. Iată ce reprezintă, de fapt, pătratele negre şi albe alăturate.

La unele stații de metrou din București a fost observat un semn neobișnuit, cu pătrate negre și albe, care a stârnit curiozitate și întrebări în rândul călătorilor. Deși la început mulți s-au întrebat dacă este un mesaj codificat sau un fel de avertisment, explicația este, de fapt, una mult mai practică.

Astfel, pe Reddit, mai mulți locuitori ai Capitalei au semnalat întâlnirea acestui semn neobișnuit:

Bună seara, grup. Văd din ce în ce mai des prin București semne de genul. Pe la treceri de pietoni, pe trotuare, am văzut unul și pe peron la Unirii. Ce este cu ele și la ce folosesc?”

Cel din poză este la ieșirea din stația de metrou Aurel Vlaicu Cel de la Unirii este un sticker lipit pe jos lângă una din scările care urcă de pe peron Primul pe care l-am observat era pe Splaiul Independenței la trecerea de pietoni de la intrarea în Poli (pe partea cu podul, chiar pe colțul trecerii) Și parcă mai este unul la trecerea de la meteou Petrache? (Am mai observat cel puțin unul dar nu îmi aduc aminte unde) Anyway, apar prin tot mai multe zone.”

„Eu am văzut lipite pe peron pe jos.. și pe stalpii de susținere în anumite stații. Și eu mă întrebam dacă nu cumva e vreun research ca  vadă dacă s-au mișcat chestii și nu cumva ceva e o bombă cu ceas (la primul seism de 4.0 colaps).”

Dar explicația nu ține de artă urbană sau de un trend în amenajarea orașului, ci are legătură cu un domeniu tehnic, mai degrabă: cartografierea și măsurătorile geospațiale. Semnele vizibile pe asfalt sau pe alte suprafețe sunt, de fapt, repere topografice sau markere fotogrammetrice, care sunt folosite în lucrări de precizie pentru cartografiere, urbanism sau infrastructură.

Reperele fotogrammetrice reprezintă marcaje aplicate pe teren ca să faciliteze procesul de fotogrammetrie – o metodă prin care se obțin hărți, modele 3D sau planuri folosind imagini aeriene, drone sau avioane.

Punctele acestea sunt esențiale pentru calibrarea și corectarea imaginilor, oferind repere fixe, ușor de identificat în peisajul urban sau rural. Designul lor, cu pătrate albe și negre, maximizează contrastul, astfel încât să fie detectate rapid.

Deci, prezența acestor marcaje în anumite zone ale orașului indică derularea unor proiecte de cartografiere sau planificare urbană. Este posibil ca autoritățile locale sau firmele specializate în topografie să facă studii pentru modernizarea infrastructurii, reabilitarea drumurilor ori integrarea datelor geospațiale în proiecte de urbanism.

Un alt scenariu este și utilizarea acestor repere pentru măsurători legate de dezvoltări imobiliare, extinderea rețelelor edilitare sau chiar pentru cercetare academică.

