O tânără de 19 ani a fost salvată de la moarte după 107 minute de masaj cardiac. A ajuns în comă, după ce a contractat un virus gripal în vacanță

Un virs gripal contractat într-o vacanță în Laponia avea să îi devină aproape fatal unei tinere în vârstă de 19 ani. Aceasta a fost salvată de la moarte după 107 minute de masaj cardiac efectuat de o echipă de 12 medici și asistente, în Italia.

O tânără în vârstă de 19 ani a ajuns în comă, la spital, iar o echipă formată din 12 medici și asistente a acționat rapid pentru a-i salva viața. Cadrele medicale au efectuat un masaj cardiac neîntrerupt, timp de 107 minute, pentru a o readuce la viață pe Giada.

107 minute de masaj cardiac neîntrerupt ca să îi salveze viața

Giada a ajuns la Spitalul Civico din Palermo în comă, fiind preluată rapid de cadrele medicale. În urma unei vacanțe petrecute în Laponia, a contractat un virus gripal, aspect care i-a declanșat miocardita. După întoarcerea în Italia, în dimineața zilei de 26 noiembrie 2025 avea să ajungă cu funcțiile organismului în colaps total, fiind în comă. A ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Civico din Palermo, cu inima pe punctul de a ceda definitiv.

„Eram 12 în jurul tărgii, în timp ce alți zece colegi erau gata să intervină. Inima era pe punctul de a ceda. Trebuia să credem și să continuăm”, a povestit Vincenzo Mazzarese, directorul secției de Anestezie.

După zeci de minute în care medicii i-au făcut masaj cardiac, echipa a pus în funcțiune ECMO, adică oxigenarea extracorporală. Este o tehnică medicală avansată utilizată în cazuri critice și care acționează precum un plămân și o inimă artificială temporară.

„În astfel de situații, trebuie să verifici constant reacția inimii, după 10, 20, 30 de minute de masaj. Oprești o secundă, care pare o eternitate, faci ecografia și reiei imediat”, a explicat Massimo Geraci, șeful Unității de Primiri Urgențe. „E un adevărat miracol”, a spus Vincenzo Mazzarese, arată Corriere.it.

A trecut o lună de la momentul care ar fi putut să se sfârșească groaznic pentru familia din Italia. Giada se află, acum, acasă și așteaptă să petreacă sărbătorile de iarnă cu cei dragi. Tatăl fetei a mărturisit că fiica lui se simte mult mai bine, acum.

