Sfârșit tragic pentru Ionuț, un șofer român de 32 de ani în Italia. A fost ucis de un coleg, în urma unui conflict pornit din „motive banale”

Ionuț Marius Cal, un șofer român în vârstă de 32 de ani, a sfârșit tragic în parcarea publică a unei zone industriale din Bolzano, Italia. Datele indică faptul că bărbatul a fost ucis de un coleg, după ce au avut loc disensiuni între cei doi. Acum, familia și apropiații au demarat o strângere de fonduri, pentru ca trupul neînsuflețit al său să fie repatriat.

Este durere fără margini pentru o familie din România. Ionuț Marius Cal, un șofer de TIR în vârstă de 32 de ani, a fost găsit fără suflare într-o zonă industrială din Bolzano, în parcarea publică. Potrivit informațiilor, cetățeanul român a fost înjunghiat mortal de un coleg, în urma unui conflict pornit din „motive banale”.

Ionuț a fost găsit într-o baltă de sânge

Tragicul incident a avut loc în parcarea publică pentru vehicule grele de pe Piazzale Primo Maggio. Alerta în Bolzano a fost declanșată în jurul orei 00:45, în noaptea de duminică spre luni, 12 spre 13 octombrie 2025. Atunci, bărbatul a fost găsit într-o baltă de sânge, pe asfalt, în parcare. Surse din anchetă susțin că bărbatul, I.A.B., prezenta pe corp mai multe plăgi provocate prin tăiere.

La scurt timp după constatarea faptelor, un alt șofer român, de 47 de ani, a fost dat în urmărire, fiind ulterior prins și dus la audieri. A fost depistat în jurul orei 03:25, în parcarea Laimburg de pe A22. Polițiștii au descoperit asupra lui haine îmbibate cu sânge. Urme existau și pe corpul lui.

Bărbatul suspectat de omor este tot un șofer român

A fost ulterior reținut, fiind suspectat de omor.

Potrivit datelor, un alt șofer de TIR a sunat imediat la 112. A făcut și declarații.

„Dormeam când m-au trezit țipetele venite din parcare. Am tras jaluzeaua și am încercat să înțeleg ce se întâmplă. Așa l-am văzut pe acel bărbat în mijlocul parcării: urla și abia se mai ținea pe picioare. A făcut câțiva pași, apoi s-a prăbușit”, spune un martor.

Înainte de crimă, victima și șoferul român suspectat de omor au ascultat muzică, au petrecut împreună, apoi totul a degenerat într-o agresiune verbală. În cele din urmă, Ionuț Marius Cal a fost înjunghiat mortal, tragedia generând un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut.

Acum, familia a demarat o strângere de fonduri pentru a repatria trupul neînsuflețit al lui Ionuț, arată Rotalianul.com.

Sursă foto: Facebook / Shutterstock