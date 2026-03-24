Prima pagină » Actualitate » Simulare BAC 2026. Elevii susțin marți, 24 martie, proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie

Simulare BAC 2026. Marți, 24 martie 2026, elevii susțin proba obligatorie a profilului, și anume Matematică sau Istorie, după ce luni, 23 martie, au susținut-o pe cea la Limba și Literatura Română. Accesul elevilor în sălile de examen este permis începând cu ora 08:30. La ora 09:00 începe simularea și durează 3 ore.

În cursul zilei de marți, 24 martie 2026, elevii de liceu se reîntorc în băncile instituțiilor de învățământ, cu scopul de a susține proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, în cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026. Elevilor li se permite accesul în săli începând cu ora 08:30. La ora 09:00 va începe proba scrisă la Matematică sau Istorie, în funcție de profilul ales.

Simularea la BAC 2026 se organizează în peste 95% din liceele din țară, potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Elevii au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele la proba scrisă. Există și o serie de reguli pe care elevii trebuie să le respecte, în timpul probei scrise. De pildă, greșelile , așa cum arată regulamentul, pot fi corectate într-un singur mod: „Elevii care doresc să corecteze o greșeală o taie cu o linie orizontală și completează, alături, răspunsul considerat corect”.

Cum sunt corectate subiectele de tip grilă: „Un răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect”.

Când poate fi părăsită sala de examen

„Elevii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise (în cazul simulării probelor din cadrul Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a), respectiv după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor în săli (în cazul simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat), fără a primi subiectele”, se arată în regulament, potrivit edupedu.ro.

Calendar Simulare Bacalaureat 2026

  • 23 martie 2026: Limba și literatura română;
  • 24 martie 2026: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);
  • 25 martie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării;
  • 26 martie 2026: Limba și literatura maternă;
  • 3 aprilie 2026: Se vor comunica rezultatele.

Sursă foto: Shutterstock

Cele mai noi

Trimite acest link pe