Simulare Bacalaureat 2026. Peste 114.000 de elevi au fost prezenți în 1.368 de unități de învăţământ, anunță Ministerul Educației

Simulare Bacalaureat 2026. În cursul zilei de luni, 23 martie 2026, a avut loc proba pentru Limba și Literatura Română. În jurul prânzului au fost încărcate online, pe platforma ministerului, subiectele care au picat la această materie. Ministerul Educației anunță că peste 114.000 de elevi au fost prezenți în 1.368 de unități de învăţământ.

Accesează acest link pentru a vizualiza subiectele la Limba și Literatura Română de la Simularea pentru Bacalaureat 2026.

”La proba de Limba și literatura română, desfășurată astăzi, 23 martie, în cadrul simulării aferente examenului național de bacalaureat 2026, situația participării, potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 15:00), este următoarea:

  • Simularea a fost organizată în 1.368 de unități de învățământ (95.87% din totalul unităților de învățământ care organizează examenul de bacalaureat);
  • Elevi prezenți (lucrări încărcate în platforma de evaluare): peste 114.600;
  • Elevi absenți din unitățile de învățământ care au organizat simularea probei: peste 23.100;
  • Eliminați din examen (tentativă de fraudă): 6 elevi;
  • Numărul elevilor de clasa a XII-a din cele 59 (4,13%) de unități care nu au organizat simularea: peste 6.400.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat 2026 continuă marți, 24 martie, cu proba obligatorie a profilului”, transmite Ministerul Educației și Cercetării.

Luni, 23 martie 2026, a avut loc simularea la Limba și Literatura Română (Bacalaureat)

Calendar Simulare Bacalaureat 2026

  • 23 martie 2026: Limba și literatura română;
  • 24 martie 2026: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);
  • 25 martie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării;
  • 26 martie 2026: Limba și literatura maternă;
  • 3 aprilie 2026: Se vor comunica rezultatele.

