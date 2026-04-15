Evaluarea Națională 2026 la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. Ce arată calendarul stabilit de Ministerul Educației

Evaluarea Națională 2026 la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, aceste examene se vor derula în luna mai 2026 și, respectiv, iunie 2026. Iată mai jos, în articol, calendarul examenelor, inclusiv materiile la care elevii vor rezolva cerințele.

Acest calendar de administrare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025-2026 a fost publicat in Monitorul Oficial. Evaluarea Națională 2026 pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a vor avea loc în luna mai 2026. Elevii de clasa a VIII-a vor susține evaluarea în iunie 2026, arată Edu.ro.

Evaluare Națională 2026 – clasa a II-a

Pentru elevii de clasa a II-a, evaluarea va avea loc în perioada 12 – 15 mai 2026, potrivit calendarului emis de Ministrul Educației și Cercetării.

  • 12 mai 2026: Limbă și comunicare (scris – limba română / limba maternă)
  • 13 mai 2026: Limbă și comunicare (citit – limba română / limba maternă)
  • 14 mai 2026: Matematică și explorarea mediului
  • 15 mai 2026: Limbă și comunicare pentru minorități (scris și citit)

Evaluare Națională 2026 – clasa a IV-a

Pentru elevii de clasa a IV-a, evaluarea va avea loc în perioada 19 – 21 mai 2026, potrivit calendarului emis de Ministrul Educației și Cercetării.

  • 19 mai 2026: Limbă și comunicare (limba română / limba română pentru minoritățile naționale)
  • 20 mai 2026: Matematică și științe ale naturii
  • 21 mai 2026: Limbă și comunicare – Limbă maternă

Evaluare Națională 2026 – clasa a VI-a

Pentru elevii de clasa a VI-a, evaluarea va avea loc în perioada 26 – 28 mai 2026, potrivit calendarului emis de Ministrul Educației și Cercetării.

  • 26 mai 2026: Limbă și comunicare (limba română / limba română pentru minoritățile naționale)
  • 27 mai 2026: Matematică și științe ale naturii
  • 28 mai 2026: Limbă și comunicare – Limbă maternă

Evaluare Națională 2026 – clasa a VIII-a

  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română
  • 24 iunie 2026: Matematică
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă
  • 1 iulie 2026: Se vor afișa rezultatele

De reținut. La data de 4 mai 2026, inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere la liceu. Părinții și elevii le vor putea consulta și vor putea afla informații referitoare la numărul de locuri, specializările și mediile din anul anterior. În perioada 13-20 iulie 2026 vor putea fi completate opțiunile, iar pe 22 iulie 2026 va avea loc repartizarea computerizată. În perioada 23-28 iulie 2026 vor putea fi depuse dosarele. De asemenea, la data de 31 iulie 2026 va debuta a doua etapă de repartizare.

Bacalaureatul va avea loc în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026. Rezultatele finale vor fi disponibile abia pe 13 iulie 2026.

