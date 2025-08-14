Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să pună capăt procesului „arbitrar” de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală. Sindicaliștii au dat un termen limită data de 22 august pentru găsirea unei soluții, în caz contrar vor organiza proteste masive.

Sindicaliștii din Administrație sunt furibunzi și amenință cu proteste masive, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat ca instituțiile din subordinea Guvernului – printre care ANAP, ANAD, DLAF, INS, IICCMER, INSHR, RADEF și Secretariatul General al Guvernului – să întocmească listele cu angajații care urmează să fie concediați în doar o săptămână.

Reprezentanții din FNSA critică această măsură ca fiind „pripită, nefundamentată și lipsită de consultare cu partenerii sociali” și avertizează că poate genera o destabilizare în ceea ce privește funcționarea statului și poate lăsa mii de familii fără venituri.

Ilie Bolojan a solicitat șefilor din Guvern, miercuri, 13 august, să reducă cu 20% personalul din Secretariatul General al Guvernului și instituțiile aflate în subordine, accelerând un plan de reorganizare care trebuia inițial implementat încă din 2024.

În cele două pachete de reforme al Ministerului Dezvoltării sunt incluse peste 6.000 de posturi, criterii mai stricte de evaluare și reguli pentru ocuparea funcțiilor publice.

Solicitările sindicaliștilor către Guvernul Bolojan

Analiza de impact economic, social și administrativ a reducerilor de personal.

Criteriile obiective de selecție a posturilor vizate.

Planul complet de reorganizare a instituțiilor centrale, cu asigurarea continuității serviciilor către cetățeni.

Măsuri compensatorii pentru angajați, inclusiv reconversie profesională și relocare.

Calendarul etapizat al reformei, cu consultarea permanentă a partenerilor sociali.

FNSA invită toate federațiile sindicale din sectorul public să se alăture acestui demers și să formeze un front comun împotriva măsurilor pe care le consideră abuzive. „Angajații din administrație NU sunt vinovați de dezechilibrele bugetare și NU trebuie sacrificați pentru greșelile de management politic!”, subliniază comunicatul.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, înființată în 1995, reprezintă aproximativ 30.000 de membri din primării, consilii județene și instituții centrale, fiind activă exclusiv în sectorul administrației publice.

FOTO: Alexandru Dobre/Mediafax