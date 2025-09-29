Sindicatele amenință cu PROTESTE masive, după ce un ambulanțier a fost înjunghiat de un pacient: „Răbdarea personalului a ajuns la limita maximă”

Un angajat al Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș a fost înjunghiat de către un pacient pe care îl transporta din Baia Mare la secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighet, în seara de 28 spre 29 septembrie. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România (FNSAR) a amenințat cu proteste, în urma incidentului.

Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții, pe raza municipiului Sighetu Marmației. Cu doar câțiva kilometri înainte de a ajunge la destinație, Spitalul Municipal Sighet, pacientul s-a dezlegat și și-ar fi aprins o țigară.

Ambulanța s-ar fi oprit, iar unul dintre angajați ar fi coborât pentru a-i lua țigara pacientului. La acel moment, angajatul ar fi fost înjunghiat cu un cuțit de vânătoare.

Momentan, nu este clar dacă poliția l-a percheziționat pe pacientul periculos.

FNSAR amenință cu proteste

„Personalul operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță din toată țara a întrat în alertă în urma unui nou caz de agresiune fizică prin înjunghiere de către un pacient asupra unui membru din echipajul medical.

Conducerea FNSAR anunță public că răbdarea personalului din serviciile de ambulanță care salvează vieți a ajuns la limita maxima în urma tragicului eveniment care s-a întâmplat în noaptea de 28/29 septembrie a.c în raza orașului Sighetul Marmației.

Un ultim apel la instituțiile statului care au putere legislativă de a emite legi care să ofere protecție celor care salvează vieți.

ATENȚIE!!!!Se pregătește cel mai mare PROTEST al personalului operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță reprezentat de FNSAR”, au transmis reprezentanții.

Angajatul înjunghiat a fost transportat la spital

Din fericire, angajatul a reușit să scape cu viață, însă, în urma atacului, a suferit o rană de aproximativ 4 cm, a transmis Alexandru Oros, manager Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș.

”Încep cu vestea bună și anume că ambulanțierul nostru este în afara oricărui pericol. A fost un incident legat de transportul unui pacient bolnav psihic, pacient psihic nepercheziționat de către poliție înainte de imobilizarea la noi în ambulanță. Se pare că acesta a fost contenționat în ambulanță, însă cumva și-a desfăcut legăturile.

Înțeleg că și-a aprins o țigară, moment în care ambulanțierul a tras pe dreapta și a mers să vadă ce se întâmplă în spate. Pacientul avea asupra lui un cuțit de vânătoare el nefiind percheziționat de poliție și a încercat să îl înjunghie pe ambulanțier.

Acesta a avut o reacție foarte bună instinctivă de a se feri și practic și-a salvat viața. Din punctul meu de vedere multe prevederi legale care vizează siguranța transportului unor pacienți bolnavi psihic nu sunt reglementate corect și eu mă gândesc că poate sunt parlamentari maramureșeni care să ia și problema asta în serios și să o trateze ca atare” a declarat Alexandru Oros, manager Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș, potrivit Vasiledale.ro