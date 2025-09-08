Sindicatele din Învățământ, MESAJ pentru președintele Nicușor Dan: „Tăbărâm pe tot ce înseamnă putere în România”. Protestele continuă și în octombrie

Liderul Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, în timpul protestului de boicotarea a începutului de an școlar, din fața Guvernului, că manifestațiile vor continua și în luna octombrie. Hăncescu a anunțat un protest masiv duminică, 5 octombrie, de „Ziua mondială a Educației”. „Trebuie să fim văzuți în stradă” a subliniat acesta.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a adresat un mesaj președintelui Nicușor Dan, în care a precizat că protestele vor continua și în luna octombrie și o manifestația va avea loc chiar de Ziua Mondială a Educației. Hăncescu a menționat că se vor organiza pichetări și la Palatul Cotroceni și la sediile partidelor.

„Protestele vor continua. Cele trei federații, în decursul zilei de mâine, se vor consulta și vom continua protestele de stradă și la Guvern. În afara protestului la catedră, sunt alte lucruri care nu se văd. Trebuie să fim văzuți în stradă. Avem varianta de 5 octombrie, putem să ne întâlnim duminică în fața Guvernului de „Ziua mondială a Educației”. O să propunem și la Cotroceni pichetări și la partide. Trebuie să tăbărâm pe tot ce înseamnă putere în România”, a transmis Simion Hăncescu din mijlocul protestatarilor.

FOTO: Gândul/Mediafax

Recomandarea autorului: