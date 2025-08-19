Soarta Ucrainei, lăsată în mâinile Rusiei și ale SUA? Marius Tucă: „Europa e gata să accepte acest tratat”

Jurnalistul Marius Tucă, invitatul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată în exclusivitate de Gândul, a comentat întâlnirea dintre Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, în Biroul Oval de la Casa Albă. Vezi emisiunea integral AICI.

Marius Tucă, jurnalist și scriitor, realizat o scurtă analiză a întâlnirii dintre Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski, la care au participat și ceilalți lideri europeni, desfășurată pe 18 august, la Washington, Casa Alba. Tema centrală a discuțiilor a fost încetarea focului și negocierile de pace pe frontul din Ucraina.

Jurnalistul Ionuț Cristache a subliniat schimbarea de atitudine din partea lui Zelenski și a lui Donald Trump, de la atmosfera tensionată din timpul primei întâlnirii de la 28 februarie, la una mult mai jovială și diplomată, aproximativ cinci luni mai târziu. De asemenea, gazda emisiunii a atras atenția și asupra Biroului Oval care a trecut printr-o schimbare semnificativă, după ce a fost decorată cu o serie de elemente aurii.

Marius Tucă a precizat că această opulență este o mișcare strategică prin care se dorește să sugereze celorlalți lideri europeni măreția Statelor Unite: „Imperiul suntem noi”.

„Ideea asta de a arătat cine împăratul, adică: „Imperiul suntem noi”, un contrast incredibil apropo de întâlnirea pe care a avut-o cu Putin acolo, în afară de covor roșu, totul arid, auster, într-un aeroport, în Alaska, ceea ce s-a și vrut.”, a fost observația lui Tucă.

De asemenea, referitor la tratatul de pace pe care Statele Unite și Rusia l-ar fi discutat în ceea ce privește războiul din Ucraina, Marius Tucă a precizat: „Europa n-a mai spus nimic. E gata să accepte acest tratat”