De la bluză la costum. De la Biroul Oval la „Biroul de Aur”. Ce s-a schimbat între Trump și Zelenski din februarie până azi. Un expert traduce fiecare gest

De la cearta din februarie la diplomația din august. De la bluza militară la sacou sobru. De la gesturi tensionate la zâmbete relaxate. De la reproșuri la recunoștință. De la sobrietatea Biroului Oval la opulența Biroului de Aur. Întâlnirile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski spun povestea unei transformări nu doar de imagine, ci și de comportament. Gândul, alături de Paul Herinean, expert comportamental, a analizat cum tonul, gestica, vestimentația și decorul pot scrie, dincolo de cuvinte, istoria din culisele întâlnirilor dintre Trump și Zelenski.

În februarie 2025, președintele ucrainean apărea în Biroul Oval îmbrăcat într-o bluză militară cu o atitudine încărcată de tensiune. Dialogul cu Donald Trump s-a transformat rapid într-un schimb dur de replici. Vicepreședintele J.D. Vance a intrat atunci în prim-plan, cu celebra întrebare adresată lui Zelenski: „Ați spus «mulțumesc» măcar o dată?”.

Șase luni mai târziu, în august 2025, scena a fost complet diferită. Zelenski a intrat în același spațiu redecorat – Biroul Oval devenit, prin explozia de elemente aurite de pe șemineu, un veritabil „Birou de Aur”. Ținuta sa a fost radical schimbată. Un sacou sobru, negru, care transmitea sobrietate, dar și adaptare la un cadru mai diplomatic. Zâmbetul larg, gesturile relaxate și tonul mult mai echilibrat au contrastat puternic cu imaginea liderului tensionat din februarie. Iar la începutul întâlnirii, Zelenski a spus de opt ori „mulțumesc”, potrivit Reuters.

De la tensiune la armonie

Profilerul Paul Herinean, expert comportamental, explică pentru Gândul că schimbarea nu a fost una unilaterală.

„Volodimir Zelenski a rămas consecvent propriilor valori și nu a cedat niciun pas. A încercat să se adapteze. Ceea ce vedem acum, paradoxal, este o schimbare de atitudine din partea Casei Albe raportat la Zelenski. Încercările americanilor de a negocia în forță cu Zelenski, așa cum au făcut-o la precedenta întâlnire, nu prea au funcționat”.

În februarie, mâna lui Zelenski era dusă adesea la piept, gest cu încărcătură emoțională, prin care transmitea dramatismul situației din Ucraina. Trump răspundea cu gesturi ferme, atingându-l pe umăr, într-o încercare de a-și marca autoritatea și dominația.

„Avem imagini de la precedenta întâlnire în care îi vedem pe cei doi cu degetul arătător gesticulând în aer. Acest gest arată principii foarte puternice și capacitatea de a rămâne consecvenți acestor valori. Vedem același comportament la Zelenski. Atunci când argumentează, duce mâna la piept, ceea ce arată că pune foarte mare accent pe ceea ce spune, încărcătura emoțională a frazelor sale fiind evidentă”, spune Herinean.

De la bluză militară la sacou și cămașă

În august, tonul a fost altul. Liderii au apărut relaxați, cu zâmbete largi. Vestimentația lui Zelenski a rămas sobră, dar a făcut trecerea de la bluza militară la sacou, gest interpretat ca un semn de adaptare la context.

„Zelenski a venit îmbrăcat într-un sacou. Nu s-a schimbat neapărat stilul vestimentar, pentru că rămâne sobru și adaptat situației de război. El transmite respectul față de țara sa și nu poate veni în costum clasic atunci când Ucraina este în război. Dar din punct de vedere comportamental face ajustări, se adaptează. Observăm zâmbete largi, relaxate acum la întâlnirea din august 2025”, subliniază Herinean.

Un moment cheie a venit din partea jurnalistului Brian Glenn (Real America’s Voice), cunoscut ca fiind apropiat de Donald Trump. În februarie, el ironizase vestimentația lui Zelenski cu o întrebare directă: „Do you own a suit?” – „Aveți măcar un costum?”.

În august, tonul a fost radical schimbat. Glenn i-a spus zâmbind lui Zelenski: „You look fabulous in that suit” – „Arătați fabulos în acest costum”.

Zelenski a prins ocazia pentru a întoarce gluma: „You’re in the same suit. I changed. You did not.” – „Tu ești în același costum. Eu m-am schimbat. Tu, nu”. Replica a smuls râsete, chiar și din partea lui Trump.

„Este un exemplu clasic de folosire a umorului pentru a dezamorsa tensiunea. Zelenski a arătat că nu se mai lasă pus la colț. Și, prin asta, a câștigat teren simbolic”, observă Herinean.

Decorul și simbolistica

Schimbarea nu s-a limitat doar la atitudinea celor doi lideri. Dacă în februarie, întâlnirea a avut loc într-un Birou Oval sobru, în august, același spațiu a fost decorat cu elemente aurii, interpretate ca un mesaj de recunoaștere a importanței momentului și a poziției lui Zelenski.

„Observăm din partea americanilor o schimbare de atitudine, iar acest lucru se exprimă și prin arhitectura comunicării nonverbale. Inclusiv redecorarea încăperii intră în această zonă, arătând respect față de Zelenski și poporul pe care îl reprezintă”, explică Paul Herinean.

De la revenirea sa la Casa Albă, Trump a adus modificări vizibile Biroului Oval, reflectând stilul său personalizat. Printre aceste modificări se numără adăugarea de accente aurii pe aproape fiecare element al biroului, inclusiv pe șemineu, uși și mobilier. Pentru aceste renovări, Trump l-a adus pe specialistul său în aur, John Icart, care a lucrat anterior la reședința sa Mar-a-Lago, potrivit The Daily Beast.

În februarie 2025, șemineul din Biroul Oval era decorat cu o plantă de iedera suedeză, un element tradițional al decorului biroului din timpul administrației Biden. Însă, în august 2025, această plantă a fost înlocuită cu ornamente aurii, inclusiv statui și medalii, conferind biroului un aspect mai extravagant.

De la reproș la recunoștință

În februarie, atmosfera întâlnirii dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficialii americani fusese marcată de tensiune. Reproșurile directe ale lui J.D. Vance tensionaseră dialogul și creaseră un climat de incertitudine, în care fiecare gest și fiecare cuvânt erau atent cântărite.

„Aţi spus «mulţumesc» măcar o dată?”, spunea J.D. Vance în luna februarie.

În august, situația s-a schimbat vizibil. Zelenski a început întâlnirea cu o serie de mulțumiri repetate, de opt ori, potrivit Reuters, adresate nu doar gazdelor americane, ci și întregii delegații.

„Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, în primul rând, vă mulţumesc pentru atenţie. Vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale pentru a opri omorurile şi pentru a opri acest război. Vă mulţumesc (…) Profitând de această ocazie, mulţumesc soţiei dumneavoastră (…) Și mulţumesc tuturor partenerilor noştri şi pentru că aţi susţinut acest format. După întâlnirea noastră, vom avea în jurul nostru liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania, toţi partenerii din jurul Ucrainei care ne susţin. Mulţumesc şi lor. Vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţie”, a spus Zelenski.

Paul Herinean explică că „una este să crezi că recunoștința este subînțeleasă, alta este să o exprimi”.

„Faptul că Zelenski a repetat de mai multe ori ‘mulțumesc’ face parte din aceeași arhitectură de comunicare prin care s-a creat armonia diplomatică între cele două părți”, adaugă expertul consultat de Gândul.

De remarcat este că vicepreședintele SUA nu a mai intervenit în discuția dintre Trump și Zelenski din luna august.

Paul Herinean: „Ucraina începe să se transforme încet-încet în acel arici de oțel”

Transformarea nu s-a limitat doar la atitudinea lui Zelenski. În august, el nu a mai venit singur, ci însoțit de lideri europeni de prim rang: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, președintele Finlandei Alexander Stubb, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Prezența unei delegații atât de puternice a trimis un mesaj clar despre unitatea Occidentului în sprijinul Ucrainei și a creat un cadru în care comunicarea pozitivă și respectuoasă era nu doar posibilă, ci necesară.

Pentru Paul Herinean, semnalele sunt clare: „Poziția lui Zelenski este una foarte puternică. Este liderul legitim al Ucrainei și și-a câștigat acest drept prin consecvență. Avea respectul Uniunii Europene. De data aceasta, comportamentul americanilor arată de facto respectul lor față de Zelenski. Ucraina începe să se transforme încet-încet în acel arici de oțel pe care și-l dorește întreaga comunitate occidentală”.

În doar șase luni, întâlnirile Trump–Zelenski au trecut de la cearta din februarie la diplomația zâmbitoare din august. Diferențele sunt vizibile în gesturi, ton, vestimentație și decor. De la bluza militară la sacoul sobru. De la reproșul lui J.D. Vance la mulțumirile repetate ale lui Zelenski. De la Biroul Oval clasic la „Biroul de Aur”.

Transformarea nu este doar de formă, ci și de fond. Iar în spatele ei, se citește consolidarea unei relații care pare să fi găsit, în sfârșit, un ton comun.

Foto: Profimedia + Hepta via Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: